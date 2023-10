Działka przy lotnisku na sprzedaż

Władze Elbląga chcą sprzedać działkę przy ul. Lotniczej, którą kupiły przed laty od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ma powierzchnię ponad 1,6 hektara i znajduje się tuż przy lotnisku Aeroklubu Elbląskiego.

Rzeczoznawcy wycenili działkę na 1 milion 250 tysięcy złotych netto (plus podatek VAT). Nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w media komunalne, znajdują się na niej m.in. rowy melioracyjne i zbiornik retencyjny, które służą do zbierania z okolicy nadmiernej ilości deszczówki. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, więc inwestor będzie mógł ją zabudować na podstawie tzw. warunków zabudowy wydawanych przez prezydenta Elbląga.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki odbędzie się 27 listopada. Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do 31 grudnia 2027 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 r.