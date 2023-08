Działka przy Robotniczej ponownie pójdzie pod młotek

Po ponad roku przerwy władze Elbląga ponownie będą próbowały sprzedaż działkę przy starej pętli tramwajowej, na rogu Robotniczej i Obrońców Pokoju. Przez ten czas wzrosła wartość nieruchomości.

Teren o powierzchni około 2 tys. m kw. jest przeznaczony pod zabudowę usługową. Jego obecna cena wywoławcza to 1 milion 25 tysięcy złotych (plus VAT), to o prawie 200 tysięcy więcej niż w 2022 roku, kiedy po raz ostatni władze Elbląga chciały sprzedać działkę. Próbowały już dwukrotnie, ale chętnych na razie nie było.

Jak będzie tym razem, przekonamy się zapewne za kilka miesięcy. Prezydent Elbląga w swoim zarządzeniu postanowił o wystawieniu działki na sprzedaż po raz trzeci i z nową wyższą ceną. Przetarg w tej sprawie powinien być ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową, a potencjalny nabywca będzie też musiał ustanowić służebność przejścia i przejazdu przez nieruchomość na rzecz właścicieli sąsiednich działek.