Działka przy Słonecznej znalazła kupca

Za 400 tysięcy złotych netto, prawie trzykrotnie więcej niż wyniosła cena wywoławcza, zapłaci zwycięzca przetargu na sprzedaż działki na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich. Ma tu powstać budynek mieszkalny.

Przetarg dotyczący sprzedaży kompleksu działek o powierzchni ok. 500 m kw. odbył się dzisiaj (11 lipca) w Urzędzie Miejskim w Elblągu. W licytacji wzięło udział aż siedmiu oferentów. Cenę wywoławczą (140 tys. zł netto) przebijano prawie 40 razy! Ostatecznie najwyższą cenę – 400 tys. zł netto - zaoferował właściciel elbląsiej firmy Miernik Development, który wybudował osiedle domów przy ul. Willowej.

- Powstanie tu budynek wielorodzinny o 3 lub4 kondygnacjach i nazwie Słoneczna Park, z niespodzianką na dachu, o której powiemy więcej, gdy projekt budowlany zostanie zatwierdzony – mówi Tomasz Miernik, zwycięzca przetargu. - Inwestycję będziemy realizować w tym samym czasie co planowane przez nas osiedle domów jednorodzinnych Rawska Park.

Działki na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich są przeznaczone – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z nieuciążliwymi usługami (handel, administracja, biura i gabinety). Na jednej z nich jest ustanowiona nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich działek.

Nabywca działek będzie zobowiązany do rozpoczęcia ich zabudowy do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 roku.