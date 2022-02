Działki przy Warszawskiej sprzedane pod mieszkania

14,7 mln złotych netto zapłaci za ponadhektarową działkę przy ul. Warszawskiej i Szańcowej deweloper z Przasnysza. Wygrał przetarg ogłoszony przez władze miasta, przebijając cenę wywoławczą o ponad 10 mln złotych!

Władze Elbląga wystawiły kompleks trzech działek przy ul. Szańcowej i Warszawskiej za 4,1 mln złotych netto. Grunt wyceniono na 3,2 mln zł netto, a istniejące zabudowania gospodarcze (w sumie 8 budynków) na 929 tys. zł.

W przetargu wzięło udział aż siedmiu oferentów, a licytacja była niezwykle zacięta. Najwyższą cenę – 14,7 mln złotych netto – zaoferowała firma Novdom 2 z Przasnysza (województwo mazowieckie). To spółka-córka firmy Novdom, założonej w 2006 r., realizującej inwestycje mieszkaniowe m.in. w Ciechanowie, Olsztynie, Makowie Mazowieckim, Przasnyszu czy Ostrołęce. "Novdom Sp. z o.o. został powołany do życia przez Zbigniewa Sosnowskiego, założyciela i właściciela firmy Kross SA - największego producenta rowerów w Europie" - czytamy na stronie internetowej Novdom.

Działki, które kupił Novdom 2 (założony w kwietniu 2021 r w celu m.in. kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek), są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym w tym miejscu mieszkaniową zabudowę wielorodzinną z podziemnymi i naziemnymi parkingami. Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 r. Z uwagi na lokalizację działki wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji (maksymalnie 25 m), zabudowa działki nie może przekroczyć połowy jej powierzchni, a co najmniej 30 procent ma zająć zieleń.

Jeszcze w ubiegłym roku na tym terenie działały komisy i warsztaty samochodowe. Administrator działek – Zarząd Budynków Komunalnych – wypowiedział umowy z najemcami, którzy opuścili je kilka miesięcy temu, i przekazał grunt samorządowi do sprzedaży. Istniejące tutaj dotychczas zabudowania gospodarcze czeka rozbiórka.