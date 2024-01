EKO: Ponosimy większość kosztów związanych z ciepłem w Elblągu

Co miało wpływ na podwyżki cen w taryfie Energi Kogeneracji, dlaczego wynoszą one ponad 30 procent – zapytaliśmy biuro prasowe Grupy Energa, której częścią jest główny producent ciepła w Elblągu – czyli EKO. Oto odpowiedź koncernu.

"Przez blisko rok, od marca 2023 roku, prezes URE dokładnie analizował wszystkie aspekty nowej taryfy EKO, aby możliwie najlepiej wyważyć komfort mieszkańców Elbląga (oraz innych miast, w których działa spółka) i bezpieczeństwo ciągłości funkcjonowania firmy. Większość kosztów związanych z zabezpieczeniem dostaw ciepła, które Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) dostarcza mieszkańcom, ponosi EKO. Źródła pracujące w Elektrociepłowni Elbląg są fundamentem miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu, odpowiadając za produkcję energii cieplnej pokrywającej co najmniej 80% rocznego zapotrzebowania miasta.

Gdyby Prezes URE nie uwzględnił w taryfie stawek, które umożliwiają spółce ciągłość pracy i produkcji, mogłoby to uderzyć bezpośrednio w bezpieczeństwo cieplne elblążan

Wcześniejsza taryfa obowiązywała formalnie do końca maja 2023 roku, ale zawarte w nich stawki obowiązują do końca stycznia 2024 w związku z procesem administracyjnym dotyczącym rozpatrzenia wniosku EKO o wydanie nowej taryfy dla ciepła, który trwał w URE. W związku z tym od czerwca 2023 aż do wejścia w życie nowej taryfy spółka nie obciążała mieszkańców Elbląga m.in. znacznie wyższymi kosztami zmiennych cen surowców energetycznych. Spółka ponosiła je we własnym zakresie i bez odzwierciedlenia w bieżących stawkach i rozliczeniach za ciepło.

Przyczyny zmiany stawek w taryfie

Nowa taryfa kształtowana jest przede wszystkim przez dynamiczne zmiany niezależnych od spółki kosztów zmiennych, obejmujących głównie ceny surowców energetycznych. Co więcej, nowa taryfa EKO to pierwsza, w której pełen wyraz znajdują skutki trudnej sytuacji geopolitycznej i związanej z tym dynamiki zmian rynkowo-gospodarczych, chociażby na rynku surowców energetycznych. Wcześniejsza taryfa stanowi w związku z tym niską bazę dla stawek i cen w nowej taryfie, w związku z czym różnice w wysokościach są wyraźne.

Zmiana jednostkowej ceny ciepła w nowej taryfie EKO zostanie ograniczona dla odbiorców uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Spółka nadmienia jednak, że ostatecznej kalkulacji cen dla odbiorcy końcowego dokona EPEC.

Andrzej Lis-Radomski, główny specjalista ds. mediów Grupa Energa

Od redakcji: Dodajmy, że na zatwierdzenie swojej taryfy przez URE czeka jeszcze EPEC, który wnioskował obniżenie swoich cen o 25 procent. Ostatecznie jednak, nawet jeśli nowa taryfa EPEC wejdzie w życie, mieszkańcy odczują w swoich rachunkach podwyżkę w wysokości około 20 procent, a to dlatego że 80 procent ciepła w Elblągu produkuje właśnie EKO. Wkrótce opublikujemy artykuł ze stanowiskiem EPEC i władz Elbląga w tej sprawie.