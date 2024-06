Elbląg pozbywa się śmieci w Olsztynie

Zakład Utylizacji Odpadów wywozi część odpadów z Elbląga do spalarni w Olsztynie. Podpisał w tej sprawie umowę z tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Porozumienie jest jeszcze z 2016 roku, kiedy rozpoczęła się w Olsztynie budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, należąca do MPEC. W styczniu tego roku podpisano do niej aneks, który uszczegółowił zasady transportów z odpadami.

- W ramach porozumienia zakład dostarcza do instalacji w Olsztynie pozostałość z wysortowania odpadów komunalnych. Dostarczane do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie frakcje muszą spełniać parametry kaloryczności, ok. 12 MJ/kg, zawartości pierwiastków jak chlor, azot, siarka, fluor, sód, potas metale żelazne i nieżelazne oraz posiadać odpowiedni stopień rozdrobnienia. Jest to niezbędny wymóg dotyczący przyjęcia odpadów na instalację. Na podstawie porozumienia ZUO może rocznie oddawać do 8 000 ton odpadów - informuje w odpowiedzi na nasze pytania Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

Obecnie olsztyńska instalacja jest w fazie rozruchu. Dotychczas z Elbląga do Olsztyna trafiło 1900 ton odpadów, pierwsze transporty miały miejsce w styczniu. Odbywają się pięć razy w tygodniu.

- W ramach obowiązującego porozumienia organizacją transportu odpadów zajmuje się Instalacja w Olsztynie, w drodze postępowania przetargowego wybrano przewoźnika odpadów, natomiast ZUO pokrywa koszty transportu i zagospodarowania odpadów – dodaje dyrektor ZUO. - Dla naszej instalacji możliwość oddawania frakcji odpadów, której nie odbiorą recyklerzy, jest dużą korzyścią. Odpady trafiłby na składowisko, a obecnie są wykorzystywane do produkcji energii, co jest znaczną korzyścią dla środowiska.

Rozruch spalarni odpadów w Olsztynie ma się zakończyć w październiku. ZUO w Elblągu planuje wówczas zwiększyć ilość oddawanych odpadów do spalenia.

- Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu będzie kontynuować rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w sprawie zwiększenia ilości oddawanych odpadów z naszej instalacji, ponieważ pozwoli to na ograniczenie składowania odpadów na kwaterze, co jest korzystne dla środowiska. Jesteśmy zainteresowani kontynuacją współpracy z instalacją w Olsztynie – informuje Andrzej Lemanowicz.