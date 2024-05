Elbląg wymieni się działkami ze Skarbem Państwa

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu, zaplanowanej na 23 maja, radni podejmą decyzję w sprawie zamiany działek między miastem a Skarbem Państwa za symboliczną złotówkę plus VAT. Elbląg ma stać się właścicielem terenu przy u. Junaków, gdzie mieściły się dotychczas Ochotnicze Hufce Pracy, a także dużej działki przy ul. Mazurskiej, na której rozbudowę planuje Zakład Utylizacji Odpadów. Co oddamy Skarbowi Państwa w zamian?

Takie transakcje między Skarbem Państwa a samorządem za symboliczną złotówkę są dopuszczone przez przepisy prawa. W ostatnim czasie w ten sposób Elbląg zyskał m.in. kamienicę przy ul. Garbary (jest obecnie na sprzedaż) czy budynek po Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bema. Oddał w zamian budynek po prokuraturze przy bulwarze Zygmunta Augusta czy budynek bursy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni mają wyrazić zgodę na kolejną taką transakcję.

Z projektu uchwały, opublikowanej na stronie urzędu, wynika że transakcja będzie dotyczyć kilku nieruchomości. Elbląski samorząd za symboliczną złotówkę (plus VAT) stanie się właścicielem 14-hektarowej działki przy ul. Mazurskiej (jest obecnie w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej) sąsiadującej z Zakładem Utylizacji Odpadów, która to spółka planuje na tym terenie rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; oraz działki o powierzchni ok. 7 tys. m kw. z budynkami przy ul. Junaków (po Ochotniczych Hufcach Pracy), gdzie miałby powstać PSZOK, czyli drugi w mieście (po siedzibie ZUO przy Mazurskiej) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Co miasto przekaże Skarbowi Państwa w zamian? To niezabudowana działka o powierzchni 21,5 ha, położona między Rubnem Wielkim a Krasnym Lasem, w sąsiedztwie dawnego poligonu. Zostanie ona przekazana w trwały zarząd Ministerstwu Obrony Narodowej, a konkretnie Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Olsztynie.

Wartość wszystkich nieruchomości wyceni rzeczoznawca, ale transakcja związana z ich zbyciem została ustalona zgodnie z przepisami na złotówkę plus VAT.