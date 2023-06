Elbląska firma zainwestuje przy Świętego Ducha

Za 990 tys. złotych netto władze Elbląga sprzedały kompleks działek na rogu ul. Świętego Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta. Teren jest przeznaczony pod zabudowę usługową.

W przetargu, który odbył się kilka dni temu, wzięły udział trzy firmy. Cena wywoławcza kompleksu działek o łącznej powierzchni prawie 1,4 tys. m kw. Wynosiła 595 tys. złotych netto (plus VAT). Licytacja była zacięta, najwyższą ofertę zaproponował Zakład Usług Budowlanych Mytych z Elbląga i to on za 990 tys. złotych netto stanie się właścicielem działek.

Przypomnijmy, że to drugi przetarg dotyczący tego rejonu starówki. Pierwszy zablokował minister infrastruktury. Wówczas wystawiono na przetarg 6 działek (jedna z nich leżała w granicach portu morskiego), a licytację za 1,6 mln zł wygrała firma Energo Zet. Władze miasta po negatywnej opinii ministra musiały oddać inwestorowi wpłacone na konto ratusza środki i po roku ogłosiły kolejny przetarg, wyłączając z niego działkę znajdującą się najbliżej rzeki.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego kompleks działek przy ul. Św. Ducha jest przeznaczony pod zabudowę usługową, np. hotel. Nabywca działek będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2026 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 roku. Inwestor będzie musiał zabudować ten teren zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków i architektów, szczególnie odtworzyć kubaturę i fasady frontowe budynków od strony ul. Świętego Ducha.