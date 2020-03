Elbląskie firmy na polu walki z koronawirusem

Jak w dobie koronawirusa radzą sobie elbląskie firmy? Jakie środki ostrożności wprowadziły, by zwiększyć bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne pracowników? Sprawdziliśmy to w niektórych przedsiębiorstwach.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Na dziś (informację otrzymaliśmy 17 marca – red.) 17 osób pracuje w trybie zdalnym. Są to głównie pracownicy rozliczeń i płac, przetargów, projektanci i pracownicy techniczni. Pracownicy, którzy wykonują pracę w terenie, m.in. pogotowia ciepłowniczego zostali wyposażeni w żele dezynfekujące – w pojazdach. Pracownicy ci są również wyposażeni w rękawice i kombinezony jednorazowe na wypadek konieczności pracy w obszarze objętym kwarantanną. Na chwilę obecną nie wystąpiły takie przypadki. W trybie pilnym wysłano informacje do dostawców o chęci zakupu maseczek i gogli – odpowiedział na nasze pytania Andrzej Kuliński, prezes EPEC. - Wszyscy pracownicy otrzymali informacje na temat postępowania w celu zapewnienia opieki dzieciom wraz ze wskazówkami dotyczącymi zasad wypłat wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w przypadku konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji. Do klientów skierowano prośbę o kontakt zdalny lub telefoniczny.

EPEC zawiesił też praktyki zawodowe, w których bierze udział pięć osób. A prace inwestycyjne i remontowe, jak zapewnia prezes Kuliński, realizowane są tylko tam, gdzie „ich przerwanie rodziłoby ryzyko dla bezpiecznych dostaw ciepła”.



Grupa Energa – firmy w Elblągu

- Na ten moment zagrożenie epidemiczne nie grozi przerwaniem produkcji ciepła w Elektrociepłowni Elbląg, choć nie wiadomo, jaki będzie jego wpływ na ewentualne działania modernizacyjne – informuje Andrzej Lis-Radomski z biura prasowego Grupy Energa. - Energa Kogeneracja wprowadziła działania rekomendowane w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opracowanych na podstawie danych ECDC oraz WHO, m.in. łatwo dostępne środki dezynfekujące, pracę zdalną w przypadkach, gdy jest to możliwe, oraz rozproszenie niezbędnych na miejscu pracowników, aby zachowywali bezpieczny dystans.

Działający na terenie Elbląga Rejon Dystrybucji Energi Operatora i oddział Wykonawstwa Elektroenergetycznego przestrzegają zasad przyjętych w całej Linii Biznesowej Dystrybucja. Zamknięto punkty obsługi, a zgłoszenia odbiorców przyjmowane są poprzez formularze elektroniczne na stronie Energi Operatora oraz telefonicznie. Wyjazdy pogotowia i ekip monterskich zostały ograniczone do najistotniejszych działań mających zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej.

Energa Obrót zamknęła do odwołania salon przy ul. Hetmańskiej. - Spółka przypomina, że większość swoich spraw klienci mogą załatwić przez internet – poprzez formularz zgłoszeniowy i live chat, dostępne na stronie energa.pl. Mogą również skorzystać z infolinii pod nr 555 555 555, ale pracuje ona w zmienionym czasie, w godz. 7-16 dla klientów indywidualnych i 8-16 dla przedstawicieli firm – informuje Andrzej Lis-Radomski.

Browar w Elblągu

Browar produkuje piwo bez zakłóceń, a w firmie wprowadzono wiele środków ostrożności. - Powołaliśmy sztab kryzysowy, który nieustannie analizuje rozwój sytuacji i dostosowuje naszą organizację do trudnych warunków, w których wszyscy się znaleźliśmy – informuje Magdalena Brzezińska, kierownik działu spraw korporacyjnych Grupy Żywiec, wymieniając wśród działań firmy m.in. dostarczenie pracownikom rzetelnych informacji o zagrożeniu, wyposażenie biur, zakładów i pracowników w terenie w płyny dezynfekujące, zapewnienie termometrów na podczerwień, ograniczenie do minimum spotkań bezpośrednich i zamiana na telekonferencje.

- Określiliśmy zasady w zakresie podróży służbowych oraz instrukcji dla osób wracających z obszarów dotkniętych transmisją wirusa (osoby te przechodzą kwarantannę zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia), wdrożyliśmy zaostrzone procedury kontroli osób odwiedzających nasze biura i zakłady (konieczność złożenia oświadczeń o braku kontaktu z osobą zarażoną, udostępnienie płynów do dezynfekcji na recepcjach). Wszyscy nasi dostawcy zostali poinformowani o nowych zasadach – dodaje Magdalena Brzezińska. - Na terenie naszych browarów wszyscy kierowcy dostarczający surowce i materiały do produkcji lub realizujący dystrybucję naszych piw pozostają podczas czynności logistycznych wyłącznie w obrębie samochodów. Zdecydowaliśmy się także przejść na pracę zdalną, w tych obszarach w których zadania na to pozwalają.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

- EPGK nie planuje na dzień dzisiejszy ograniczenia działalności, wykonuje swoje zadania z zastosowaniem podstawowych zalecanych środków ostrożności (między innymi, odległości pomiędzy pracownikami i unikaniu kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami zachowując zalecany zasady higieny). Nie mamy możliwości prowadzenia pracy zdalnie, 90 procent załogi pracuje w terenie. Realizujemy zadania własne gminy i zawarte umowy. Jak w każdej kryzysowej sytuacji w miarę możliwości jest do dyspozycji władz miasta – poinformował nas Marek Cymerys, dyrektor EPGK, wymieniając długą listę działań spółki w sprawie zagrożenia koronawirusem.

EPGK wyposażyła biuro w środki dezynfekujące, wszystkie pojazdy w wodę do mycia i mydło. - Bezwzględnie kontrolujemy, czy jest uzupełniana (środki dezynfekujące zamówione) – dodaje Marek Cymerys. - Przeprowadzamy instruktaże ustne dotyczące zachowania się podczas wykonywania obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk (służby BhiP). W szatniach i sanitariatach zostały rozwieszone instrukcje dotyczące mycia rąk. Pracownicy byli i są wyposażeni w podstawowe środki (odzież robocza i ochronna – prana i zmieniana co tydzień przez firmę obsługującą - serwis odzieży roboczej; rękawice bez ograniczeń ; środki czystości)

EPGK zawiesiło bezpośrednią obsługę mieszkańców do odwołania (nieczynna kasa i Biuro Obsługi Klienta). - Rozważam możliwość badania temperatury ciała pracowników przed rozpoczęciem pracy (w opracowaniu procedury uwzględniające zgodność tego działania z przepisami RODO). Wprowadziłem dodatkowo poza obsługą codzienną obowiązkową dezynfekcję kabin pojazdów po zakończeniu pracy przez kierowców ( w trakcie pracy wg uznania pracowników). Zaapelowałem do pracowników, aby w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dot. zachorowania pozostawali w domu i kontaktowali się z lekarzem. Wprowadziłem czasowe zmiany w regulaminie wynagrodzeń, które ułatwiają podjęcie decyzji o pozostaniu w domu i skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Poinformowałem że podczas wykonywania obowiązków służbowych zachowywali sugerowane odległości ( 1-1,5m) w kontaktach z osobami – wylicza dyrektor EPGK.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Dyrektor spółki wydał zarządzenie, które wprowadza pracę naprzemienną i dyżury domowe dla „głównych funkcjonalnych komórek EPWiK”.

- Osoby pracujące na stanowiskach pracy ciągłej zobowiązane zostały do przeprowadzania dezynfekcji stanowiska pracy każdorazowo po zakończeniu swojej zmiany. Dodatkowo od 17 marca do odwołania wprowadzono ograniczenia w kontaktach osobistych pracowników EPWiK Sp. z o.o. z Petentami – informuje Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK. - Petenci mają możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego. Informacja o powyższym umieszczona została na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do obiektów EPWiK Sp. z o.o. przy ul. Rawskiej, Królewieckiej i Mazurskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Na tę chwilę nie przewidujemy ograniczenia w działalności spółki.

Wysłaliśmy również pytania do firmy Meble Wójcik i General Electric. Czekamy na odpowiedzi