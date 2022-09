Elblążan czeka podwyżka cen biletów w miejskiej komunikacji

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Elblągu przygotowany jest projekt uchwały o podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej. 45-minutowy bilet ma kosztować 4,20 zł (obecnie 3,20 zł), zostaną też wprowadzone bilety 24-godzinne.

Z wyliczeń Zarządu Komunikacji Miejskiej wynika, że w 2023 roku koszty funkcjonowania autobusów i tramwajów w Elblągu wzrosną o 8 mln złotych. Przyczyną są rosnące ceny hurtowe oleju napędowego (w 2022 r. o 60 procent), cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw (z 40 groszy do 2 zł za kilowatogodzinę) i inflacja na poziomie 16 procent.

- Budżet miasta nie pozwala na pełne pokrycie kosztów i adekwatne zwiększenie dopłaty do komunikacji miejskiej. Obecny układ komunikacyjny nie daje już większych możliwości oszczędności pracy przewozowej i kosztów. W tych okolicznościach niezbędne jest dokonanie zmian w cenniku biletów. Proponowane zmiany w cenniku pozwolą na pokrycie zaledwie ok. 30 procent wzrostu kosztów przewozów - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały o podwyżkach cen biletów.

Przykładowo 45-minutowy bilet normalny kosztujący obecnie 3,20 zł podrożeje do 4,20 zł, a ulgowy z 1,60 zł do 2,10 zł. Nie będzie już tańszej opcji dla osób, które kupią bilet w aplikacji mobilnej czy „skasują” przez Elbląską Kartę Miejską. U kierowcy bilety podrożeją odpowiednio z 4 do 5 zł (normalny) i z 2 zł do 2,50 (ulgowy). Wzrosną również ceny biletów okresowych. Na przykład miesięczny imienny (normalny) z 80 na 96 zł.

- Zawarte w projekcie uchwały ceny biletów nie odbiegają od cen biletów o takiej samej funkcjonalności w innych miastach o podobnej wielkości. Projekt uchwały upraszcza również cennik pozostawiając bilety czasowe, które zapewniają pełną możliwość bezpłatnych przesiadek. Wyrównana zostaje cena biletów kupowanych w różnych kanałach sprzedaży – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Władze miasta chcą wprowadzić też nowy rodzaj biletu – 24-godziny. - W innych miastach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów – tłumaczą. Ma on kosztować 16 zł (normalny) i 8 zł (ulgowy).

Wzrosną również koszty opłat za brak biletu. - Opłata ta powinna zniechęcać do prób przejazdu bez ważnego dokumentu przewozu – podkreślają władze miasta.

Głosowanie w sprawie podwyżek cen biletów ma odbyć się na najbliższej sesji Rady Miejskiej 22 września.