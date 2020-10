Elektryczne auto z Elbląga (aktualizacja)

Elbląska spółka Veramo Lab zdobyła najwięcej punktów w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na przygotowanie elektrycznego samochodu dostawczego! Ma duże szanse na to, by zbudować prototyp takiego auta.

Spółka Veramo Lab została założona w maju tego roku, na swoją siedzibę wybrała Elbląski Park Technologiczny. To spółka-córka Veramo, przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie, zajmującego się m.in. produkcją autobusów elektrycznych. Prezesem obu przedsiębiorstw jest Marcin Jastrzębski, który od stycznia 2017 r. do marca 2018 roku kierował Lotosem.

- Chciałem, by Lotos inwestował w elektromobilność i w magazyny energii, które są niezbędne, byśmy mogli dokonać transformacji energetycznej i produkować energię z odnawialnych źródeł oraz by używanie samochodów elektrycznych w Polsce stało się powszechne. Chcieliśmy wówczas zainwestować w szwedzki startup Northvolt, który dzisiaj jest wart 3,5 miliarda euro. Byliśmy tego bardzo blisko. Po odejściu z Lotosu, założyłem więc własne firmy zajmujące się elektromobilnością i we współpracy z niemieckim Eurabusem pracujemy nad rozwojem technologii związanej z elektrycznymi autobusami i autami dostawczymi – mówi Marcin Jastrzębski.

Veramo Lab wspólnie z Eurabusem wystartowało w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zaprojektowanie elektrycznego auta dostawczego. Otrzymało najwięcej punktów wśród 10 startujących konsorcjów za swój projekt elektrycznego auta dostawczego SEVI.

Konkurs składa się z czterech etapów. Na pierwszym oceniana jest m.in. zastosowana technologia, w kolejnym dokumentacja techniczna, potem ma powstać prototyp, by ostatecznie powstał gotowy pojazd do testów. Ostatecznie w finale konkursu pozostaną dwie firmy.

- Nie mogę zdradzać szczegółów naszego projektu, ale kluczową sprawą na pewno będą rozwiązania dotyczące baterii zasilającej pojazd, funkcjonowania systemu informatycznego oraz waga pojazdu – dodaje Marcin Jastrzębski.

Projekt ma zostać zrealizowany do 2023 roku, elbląska firma wystąpiła o dofinansowanie na jego realizację w maksymalnej wysokości 20,4 mln złotych.

- W najbliższej przyszłości planujemy zbudować fabrykę autobusów i innych pojazdów elektrycznych. Chciałbym zrealizować te inwestycje w Elblągu, ale do tego potrzebna jest dobra współpraca z lokalnymi władzami – mówi prezes Veramo Lab.