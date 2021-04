EPEC wprowadza nową taryfę za ciepło

1 maja Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wprowadza nową taryfę opłat za ciepło. - Całkowita średnia cena za ciepło dla odbiorcy końcowego wzrośnie o 1,12 proc. i jest to wartość znacząco niższa do wskaźnika inflacji – informuje komunalna spółka.

EPEC wystąpił do Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za ciepło jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. URE zatwierdził ją 31 marca, a wejdzie ona w życie 1 maja.

- Całkowita średnia cena za ciepło dla odbiorcy końcowego wzrośnie o 1,12 proc. Jest to wartość znacząco niższa do wskaźnika inflacji ogłoszonego przez NBP (za 2020 rok wskaźnik wzrostu wyniósł 3,4 proc). EPEC włożył duży wysiłek, aby wzrost cen był jak najmniej odczuwalny dla odbiorców. M.in. obniżyliśmy koszty stałe aż o 17 proc. Wzrost cen ciepła jest głównie wynikiem znacznego podniesienia się kosztów zakupu uprawnień CO2. To koszty niezależne od spółki. Ich cena wzrosła aż o 30 procent. Wzrosły też koszty pracy, zakupu energii elektrycznej itp. Pracujemy nad tym, by w przyszłości wzrosty cen były jak najmniejsze, nawet jeśli istotnie będą się zmieniać koszty zewnętrzne, niezależne od spółki. Służą temu m.in. inwestycje w kogeneracyjne źródło ciepła i farmę fotowoltaiczną – informuje EPEC w swoim komunikacie.

Ze szczegółami taryfy można zapoznać się tutaj i trzeba przyznać, że są one dość skomplikowane. Ani URE, ani EPEC nie podaje jednostkowej ceny za wszystkie usługi razem w poszczególnych taryfach. Oddzielnie podawana jest stawka za zamówioną moc cieplną (7.378,88 zł za megawat netto), za ciepło (34,77 zł za gigadżul) i za usługi przesyłowe. Do każdej należy też dodać podatek VAT.

- Cena końcowa dla klienta jest składową wielu elementów: mocy zamówionej, zużycia, stosowanej grupy taryfowej (na tę wpływa m.in. własność węzła - może on należeć do EPEC lub do klienta) itp. Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do energii elektrycznej, umowy na dostawy ciepła zawierane są ze spółdzielniami czy zarządcami wspólnot, a parametry zamówień zależą od tych wielkości tych podmiotów. Każdy inaczej kształtuje np. moc zamówioną – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Alina Geniusz-Siuchnińska, osoba odpowiedzialna w EPEC za kontakty z mediami. - Ceny w ciepłownictwie mocno zależą od cen u producenta ciepła (tu ogromny wpływ mają ceny za emisję CO2). Na rachunek, jaki klient płaci za ogrzewanie, mają też wpływ warunki atmosferyczne i decyzje samych klientów - którzy określają moc zamówioną, modernizują ocieplenie budynków, zamawiają ogrzewanie przez cały rok (Ciepło12). Zmiana średniej cena dla klienta jest wynikową tych czynników – tłumaczy przedstawicielka EPEC.