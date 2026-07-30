EPGK zbuduje nową siedzibę na Modrzewinie

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło właśnie przetarg na budowę nowej siedziby na Modrzewinie. Przy ul. Kwiatkowskiego ma powstać hala warsztatowa z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej to miejska spółka, zajmująca się m.in. gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości oraz pracami porządkowymi i konserwacyjnymi na terenie miasta. Utworzono ją w 2017 roku na bazie MPO i PDiM.

EPGK, które obecnie funkcjonuje na ul. Szańcowej, ogłosiło właśnie przetarg na budowę nowej siedziby na Modrzewinie. Spółka już w 2022 roku uzyskała tzw. decyzję środowiskową, a następnie pozwolenie na budowę. Nowa siedziba ma powstać przy ul. Kwiatkowskiego, na 3,5-hektarowej działce, którą władze miasta przekazały EPGK kilka lat temu aportem.

Jak już wcześniej pisaliśmy, ma tam zostać zbudowana hala warsztatowa z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni ponad 2,3 tys. m kw., dwie hale magazynowe na sól drogową o łącznej powierzchni 4 tys. m kw., kontenerowa stacja paliw, wiaty parkingowe dla samochodów ciężarowych i miejsca postojowe. W drugim etapie – hala magazynowa na materiały drogowe i pojemniki na odpady.

Termin składania ofert w przetargu mija 18 sierpnia, wówczas nastąpi także ich otwarcie.

Z koncepcji, którą spółka zamówiła jeszcze w 2018 roku, wynikało, że całkowity koszt inwestycji może wynieść około 11 mln złotych netto. Rzeczywistą kwotę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.