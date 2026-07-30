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EPGK zbuduje nową siedzibę na Modrzewinie

 Elbląg, Działka należąca do EPGK na Modrzewinie,
Działka należąca do EPGK na Modrzewinie, fot. arch. portel.pl

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło właśnie przetarg na budowę nowej siedziby na Modrzewinie. Przy ul. Kwiatkowskiego ma powstać hala warsztatowa z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej to miejska spółka, zajmująca się m.in. gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości oraz pracami porządkowymi i konserwacyjnymi na terenie miasta. Utworzono ją w 2017 roku na bazie MPO i PDiM.

EPGK, które obecnie funkcjonuje na ul. Szańcowej, ogłosiło właśnie przetarg na budowę nowej siedziby na Modrzewinie. Spółka już w 2022 roku uzyskała tzw. decyzję środowiskową, a następnie pozwolenie na budowę. Nowa siedziba ma powstać przy ul. Kwiatkowskiego, na 3,5-hektarowej działce, którą władze miasta przekazały EPGK kilka lat temu aportem.

Jak już wcześniej pisaliśmy, ma tam zostać zbudowana hala warsztatowa z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni ponad 2,3 tys. m kw., dwie hale magazynowe na sól drogową o łącznej powierzchni 4 tys. m kw., kontenerowa stacja paliw, wiaty parkingowe dla samochodów ciężarowych i miejsca postojowe. W drugim etapie – hala magazynowa na materiały drogowe i pojemniki na odpady.

Termin składania ofert w przetargu mija 18 sierpnia, wówczas nastąpi także ich otwarcie.

Z koncepcji, którą spółka zamówiła jeszcze w 2018 roku, wynikało, że całkowity koszt inwestycji może wynieść około 11 mln złotych netto. Rzeczywistą kwotę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Dlaczego znowu w Elblągu wyją syreny? Redaktorzy może by sprawdzili co się dzieje
  • @Zaczęło się? - Wystarczy jeden huk, jeden alarm a jakie przeżywanie i strach, bo u NAS w Polsce a kilometr dalej to już nie ważne, nuda, ile można słuchać o tym, wygonić ich z Polski ? Czy to jest oky. wobec nie winnych ludzi którzy uciekli  przed bombami ? Czy trzeba ich poniżać i bić za to ? Znęcać się nawet nad dziećmi ? NIE ! TAK NIE JEST OKY. WCZORAJ ONI A JUTRO MY ! Wzajemnego szacunku życzę a politykom z Nawrockim (kibolem) na czele pokory i odrobiny sprawiedliwości. Rząd rozesłał po domach książeczka która informuje jak się zachować w czasie alarmu i kto czytał ?  Łatwiej krytykować w wojence partyjnej i ignorować a kiedy jest zagrożenie to nikt nic nie wie !
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