Na Modrzewinie zainwestuje miejska spółka

Miejska spółka – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – zbuduje na Modrzewinie halę warsztatową z częścią biurowo-socjalną. Właśnie otrzymało od prezydenta Elbląga tzw. decyzję środowiskową, która jest niezbędna do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

To ma być nowa siedziba EPGK, która obecnie funkcjonuje w budynkach przy ul. Szańcowej i Orlej. Powstanie przy ul. Kwiatkowskiego, na 3,5-hektarowej działce, którą władze miasta przekazały spółce kilka lat temu aportem. Obecnie EPGK składuje tu materiały niezbędne do bieżącej działalności.

Na działce ma w najbliższym czasie powstać hala warsztatowa z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni ponad 2,3 tys. m kw, dwie hale magazynowe na sól drogową o łącznej powierzchni 4 tys. m kw., kontenerowa stacja paliw, wiaty parkingowe dla samochodów ciężarowych i miejsca postojowe. W drugim etapie – hala magazynowa na materiały drogowe i pojemniki na odpady.

„Planowane przedsięwzięcie ma stanowić zaplecze socjalne, transportowe, magazynowe i warsztatowe dla prowadzonej przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, zimowego utrzymania dróg, napraw i remontu dróg, parkingów i chodników, przy czym na przedmiotowym terenie nie będzie prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi” - czytamy w opisie decyzji środowiskowej, wydanej przez prezydenta Elbląga. To dokument, który jest niezbędny do ubiegania się przez EPGK o pozwolenie na budowę. - „Przewiduje się jedynie parkowanie samochodów, magazynowanie pojemników na odpady, mycie i drobne naprawy samochodów i pojemników. Ilość naprawianych pojemników/kontenerów wyniesie ok. 150 szt./rok. W hali warsztatowej będzie prowadzona naprawa kontenerów, mycie pojemników na odpady oraz mycie samochodów. W hali realizowane będą następujące procesy: przygotowanie kontenerów i materiałów do ich naprawy - drobne prace ślusarskie, spawanie, szlifowanie spawów i nierówności, drobne procesy malowania (napisów) i zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc z naruszoną powłoką ochronną w związku z prowadzonymi naprawami realizowane w lakierni, wulkanizacja” - czytamy w dokumencie.

- W sierpniu ogłaszamy przetarg na wykonanie pełnej dokumentacji dotyczącej wykonania miejsc postojowych oraz budynku biurowo-socjalno-warsztatowego oraz uzyskania pozwolenia na budowę z terminem realizacji 2-3 miesiące – poinformował nas Marek Cymerys, dyrektor EPGK.

Z koncepcji, którą spółka zamówiła jeszcze w 2018 roku, wynikało, że całkowity koszt inwestycji może wynieść około 11 mln złotych netto. Rzeczywistą kwotę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.