Góra Chrobrego poczeka na lepsze czasy. Umowa dzierżawy rozwiązana

Na wniosek elbląskiej firmy Urban Construction władze Elbląga rozwiązały za porozumieniem stron umowę dzierżawy Góry Chrobrego wraz z przyległym terenem. Miał tam powstać kompleks sportowo-rekreacyjny... Co dalej z zagospodarowaniem tego terenu?

Góra Chrobrego nie ma szczęścia do inwestorów. W latach 2010-2016 ośrodek narciarski prowadziło Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego, ale pozostało po nim tylko wspomnienie. Od stycznia 2024 roku zaczęła obowiązywać umowa dzierżawy na 20 lat z elbląską firmą Urban Construction, która miała tutaj stworzyć miejsce rekreacji pieszej, rowerowej, tory zjazdowe, tyrolki, park linowy, a w przyszłości nawet stok z igielitem, restaurację i hotel. Jak się okazuje, 30 kwietnia umowa dzierżawy została rozwiązana za porozumieniem stron.

- Złożyłem wnisek o wypowiedzenie umowy, gdy otrzymałem z urzędu pismo z wyliczeniami podatku od nieruchomości, który mam zapłacić za pierwszy rok umowy. Z wyliczeń moich doradców podatkowych, którzy opierali się na wyrokach sądów w podobnych sprawach, wynikało że ten podatek wyniesie ok. 60 tysięcy złotych. Tymczasem urząd wyliczył kwotę wiele razy wyższą – tłumaczy swoją decyzję Jakub Urbankiewicz z firmy Urban Constrution. – Prowadziłem rozmowy z miastem na temat ulg w podatku, ale bezskutecznie. Przy tak wysokich podatkach planowana przeze mnie inwestycja nie ma sensu, dlatego jeszcze w marcu złożyłem wniosek o rozwiązanie umowy. Mam nadzieję, że nowa władza na nowo podejdzie do tego tematu. Mam gotową koncepcję i chcę ją zrealizować. Jeśli miasto ogłosi ponownie przetarg i zmieni zasady wyliczania podatków od nieruchomości w tym przypadku, to na pewno w nim wystartuję – dodaje inwestor.

Teren, który obejmowała umowa dzierżawy, łącznie z Górą Chrobrego ma powierzchnię 34,1 hektara. Miała obowiązywać przez 20 lat, a dzierżawca miał duże ulgi w opłatach dzierżawy.

- Zgodnie z zapisami umowy wylicytowany czynsz za dzierżawę wyniósł 165 000,00 zł rocznie, przy czym przez pierwsze pięć lat Dzierżawca miał płacić kwotę znacznie niższą. Za czynsz w pierwszym i drugim roku obowiązywania umowy miało to być 5% czynszu określonego w umowie, za trzeci i czwarty – 25%, a za piąty – 50 %. Dopiero od szóstego roku obowiązywania umowy czynsz miał wynosić 100 % – przypomina Biuro Prezydenta Elbląga, odpowiadając na nasze pytania. - Inwestor wpłacił wadium w wysokości 10 000,00 zł, które zostało zaliczone na poczet opłat należnych z tytułu zawartej umowy. Uzyskał zatem wyjątkowo korzystne warunki umowy, między innymi z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów związanych z przygotowaniem terenu do docelowej inwestycji – wyjaśnia Biuro Prezydenta Elbląga. - W umowie wskazano zobowiązania Dzierżawcy do ponoszenia wszelkich wspomnianych kosztów związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publicznoprawnych oraz wszelkich innych opłat, związanych z funkcjonowaniem zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego. Należny podatek od nieruchomości naliczany jest zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi Uchwałą nr XXXIV/946/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga. Zgodnie z ww. uchwałą stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wynosi 1,22 zł od 1m2 powierzchni rocznie. W przypadku gruntu, którego dotyczyła umowa dzierżawy, opłata z tytułu podatku od nieruchomości wyniosłaby 416 462,86 zł rocznie – wyjaśnia Biuro Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania.

Co dalej z zagospodarowaniem Góry Chrobrego? - Do rozmów o przyszłości Góry Chrobrego zamierzamy wrócić po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkankami i mieszkańcami Elbląga na temat połączenia ul. Wschodniej z ul. Sybiraków. Konsultacje te planujemy przeprowadzić jesienią – odpowiada Biuro Prezydenta Elbląga.