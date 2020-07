Ile wynosi rekordowa emerytura w Elblągu?

Najwyższa emerytura z oddziału ZUS w Elblągu wypłacana jest w kwocie 11,8 tys. zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku prawie 70 lat, a stażu pracy miał ponad 52 lata. Natomiast najniższa emerytura wynosi 32 grosze, otrzymuje ją kobieta, której staż pracy wynosi 19 dni.

Przeciętna emerytura w Polsce to około 2,4 tys. zł. Dla mężczyzn ta średnia jest zdecydowanie korzystniejsza, bo wynosi prawie 3 tys. zł, dla kobiet poniżej 2 tys. zł. Jednak wśród świadczeniobiorców nie brakuje takich emerytów, których emerytura przekracza 9 tys. zł. W takiej wysokości świadczenie trafia do ponad 3,3 tysiąca osób w kraju. Ale są też emerytury, które przekraczają nawet 20 tys. zł. Takie świadczenie otrzymują emeryci z mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W naszym województwie najwyższa emerytura, w kwocie 13,7 tys. zł trafia do emeryta, który przeszedł na nią w wieku 65 lat, mając staż prawie 52-letni. Świadczenie wypłaca olsztyński oddział ZUS. Najwyższa emerytura z oddziału w Elblągu wypłacana jest w kwocie 11,8 tys. zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku prawie 70 lat, a stażu pracy miał ponad 52 lat.

Jak wynika z analizy dokumentów tak wysokie świadczenia otrzymują osoby, które bardzo długo pracowały, a na emeryturę przeszły kilka lat później niż powszechny wiek emerytalny. Bo trzeba pamiętać o tym, że każdy rok dłuższej pracy niż wiek emerytalny to wzrost świadczenia o około 8-10 proc. Zatem wysokie świadczenia to nic innego jak zwykła matematyka.

- Emerytura jest pochodną dwóch rzeczy: zebranego kapitału i przewidywanej długości życia. Im dłużej pracujemy, tym więcej składek odprowadzimy, więc zbudujemy sobie wysoki kapitał. Jednocześnie, im dłużej pracujemy po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym czas pobierania świadczenia jest krótszy, a zatem ma to wpływ na wyliczenie świadczenia i jego wysokość - mówi - Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim.

Tak jak cieszą wysokie kwoty świadczeń, tak na drugim biegunie są kilkuzłotowe, a nawet groszowe emerytury. W Polsce najniższa wypłacana emerytura wynosi 2 grosze i trafia do mieszkanki Lubelszczyzny. Na Warmii i Mazurach najniższą emeryturę w wysokości 19 groszy wypłaca olsztyński oddział ZUS. Otrzymuje je kobieta, która w całym swoim życiu przepracowała jedynie 12 dni.

Skąd się biorą groszowe emerytury?

- Dziś z każdej wpłaconej składki, nawet tej jednej, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. I nawet jeśli z tego wyliczenia wynika kila groszy, to takie świadczenie jest wypłacane – mówi Anna Ilukiewicz

Tak niskie emerytury dziwią, bo wszyscy wkoło słyszą o minimalnej emeryturze, która wynosi obecnie 1200 zł brutto.

- Trzeba pamiętać o tym, że aby dostać minimalną emeryturę, konieczne jest udowodnienie odpowiedniego stażu pracy. Dla kobiet to 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Jeśli przy takim stażu w wyliczeniu emerytury wyjdzie nam kwota niższa niż gwarantowana wysokość minimalnej (obecnie 1200 zł) to wówczas ZUS podnosi świadczenie do wysokości minimalnej emerytury. Czyli jeżeli z wyliczenia wyjdzie kwota np.980 zł, to kobiecie, która udowodni 20 lat stażu pracy, a mężczyzna 25 lat stażu pracy - ZUS podnosi świadczenie na 1200 zł brutto - tłumaczy rzeczniczka.