Ile za metr w Fabryce

Sprawdziliśmy, ile może kosztować wynajęcie biura w powstającym kompleksie kamienic na Wyspie Spichrzów. Komercjalizację powierzchni na zlecenie inwestora – firmy Operator ARP – prowadzi warszawska firma JLL.

Zakończenie budowy kompleksu kamienic pod nazwą Port Mare (spółka ostatnio ze względów prawnych zmieniła nazwę na Fabryka - Porto Vista) planowane jest na koniec stycznia, ale oddanie do użytku – w drugim kwartale roku. Inwestycja jest realizowana przez związaną z rządową Agencją Rozwoju Przemysłu spółkę Operator ARP i ma kosztować ok. 100 mln złotych. Będzie oferować firmom powierzchnie biurowo-usługowe o łącznej pow. prawie 6,5 tys. m kw. (całkowita powierzchnia budynku to ok. 11 tys. m kw.). Trwają negocjacje z potencjalnymi klientami.

- Na ten moment prowadzimy komercjalizację dla części. usługowej na parterze (lokale usługowe, handlowe i gastronomiczne), a także części biurowej na wyższych kondygnacjach (niezależne dedykowane biura od ok 200 m kw., lub mniejsze pojedyncze pokoje biurowe od ok. 20 m kw z elementami współdzielonymi jak kuchnie i sanitariaty, salki spotkań. Warunki najmu są zależne od wielu czynników biznesowych, zatem uprzejma prośba o podanie kilku podstawowych informacji na temat zakładanego zapotrzebowania, które pozwoliłyby na przygotowanie dedykowanej oferty najmu w oparciu o analizę potrzeb: typ powierzchni (lokal usługowy/biurowy), zakładany metraż oraz liczba stanowisk pracy, układ pomieszczeń, styl pracy (open space, podział gabinetowy, założeni do przygotowania aranżacji, standard wykończenia (wykończenie przez najemcę, wykończenie przez wynajmującego, do open space lub pod klucz), preferowany okres najmu. W oparciu o powyższe spróbujemy dopasować powierzchnię i ofertę do Pańskich potrzeb – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Jakub Tomasik, manager ds. komercjalizacji w Operator ARP.

Podając się za przedstawiciela firmy Softel (wydawcy Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl) skontaktowaliśmy się w sprawie szczegółów z firmą JLL, która na zlecenie Operator ARP również prowadzi komercjalizację powierzchni w tych biurowcach.

- Preferowany okres najmu to 5 lat, ale w grę może wchodzić też okres trzyletni. Są też okresy 7- i 10-letnie – poinformowała nas przedstawicielka firmy JLL. – Stawka czynszu uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od długości trwania umowy, powierzchni.

Gdy podaliśmy, że interesuje nas powierzchnia do 200 m kw. i na okres 5 lat, usłyszeliśmy, że stawka czynszu za jeden metr kwadratowy wyniesie 50 zł, że do dyspozycji jest powierzchnia na I lub II piętrze i że najemcom będzie również oferowany system dopłat do czynszu, ale jego szczegóły jeszcze nie są znane, bo trwają prace nad budżetem na 2025 rok. Jako najemcy możemy też wybrać, czy sami wykonamy aranżację wnętrz czy zlecamy to wynajmującemu. Czas aranżacji przy zamówieniu pod klucz może wynieść trzy miesiące.

Na stronie poświęconej wynajmowi w Fabryce Porto Vista widnieje również informacja, że koszty eksploatacyjne wynoszą w tym biurowcu 20 zł za metr kwadratowy.

Operator ARP nie zdradza, z kim już podpisał umowę w sprawie najmu powierzchni. Nie ujawnia również informacji, z jakich branż te firmy są.