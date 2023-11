Inwestor wypatrywany na Górze Chrobrego

Wracamy do tematu dzierżawy Góry Chrobrego wraz z sąsiadującym z nią terenem. To w sumie 34 hektary gruntów, które władze miasta chcą wydzierżawić na 20 lat pod inwestycje sportowo-rekreacyjne. Roczny czynsz ustalono na minimum 150 tysięcy złotych, taką cenę ustalono w przetargu, który odbędzie się 24 listopada.

Dzierżawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Zainteresowani mają czas do 20 listopada na złożenie do ratusza ofert, które powinny zawierać m.in. proponowaną stawkę rocznego czynszu, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zawierającą projekt zagospodarowania działek, harmonogram realizacji inwestycji.

- Potencjalny dzierżawca będzie musiał przedstawić ofertę i koncepcję zagospodarowania, funkcjonowania i finansowania tego przedsięwzięcia. Ma to być działalność sportowo-rekreacyjna – mówił jeszcze na październikowym posiedzeniu komisji polityki regionalnej i promocji miasta Arkadiusz Kolpert, dyrektor departamentu kultury, sportu i turystyki.

Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 24 listopada. Wtedy też dowiemy się, czy znajdą się zainteresowani ofertą miasta. Dodajmy, że urzędnicy oszacowali minimalną stawkę rocznego czynszu na 150 tys. złotych, a zapisy przetargu mówią o tym, że inwestor będzie miał 5 lat na realizację zaplanowanych prac od daty podpisania umowy.

Co ciekawe, w pierwszych pięciu latach dzierżawca będzie miał bardzo dużą bonifikatę w czynszu. Za pierwszy i drugi rok zapłaci tylko 5 procent rocznego czynszu, a więc minimum 7,5 tys. złotych, za trzeci i czwarty - 25 procent stawki (minimum 37,5 tys. zł), za piąty rok – połowę, a dopiero od 6. roku (a więc po zrealizowaniu inwestycji) stawka czynszu rocznego wyniesie 100 procent.

Działki pod dzierżawę zajmują w sumie 34 hektary, ich częścią jest Góra Chrobrego. - Są to tereny otwarte, zadrzewione i zakrzewione, leśne położone w sąsiedztwie lasu komunalnego Bażantarnia, terenów infrastruktury komunikacyjnej (parking, drogi - ul. Chrobrego, ul. Sybiraków, ul. Wschodnia) – czytamy w ogłoszeniu przetargowym, do którego dołączona jest mapka z zaznaczonymi działkami (patrz grafika przy artykule).

- Realizacja zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wykonywana powinna być etapowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem możliwości funkcjonowania zaplecza gastronomiczno-socjalnego i wypożyczalni sprzętu sportowego. Projektowane zagospodarowanie powinno uwzględnić zachowanie jak największego obszaru istniejącego drzewostanu. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji projektowanego zagospodarowania – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Oceniając oferty, komisja przetargowa będzie brała pod uwagę oferowaną wysokość czynszu (do 20 pkt oceny), oferowany sposób zagospodarowania terenu oraz zakres inwestycji (do 40 pkt) oraz zabezpieczenie finansowe planowanego przedsięwzięcia (do 40 pkt).

Umowa dzierżawy ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku i być zawarta na 20 lat.

O historii wcześniejszych inwestycji na Górze Chrobrego przeczytasz tutaj.