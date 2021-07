Inwestują w Nową Pasłękę

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na przebudowę portu rybackiego w Nowej Pasłęce, w tzw. Ujściu. To drugi etap prac w tym najdalej wysuniętym po tej stronie Zalewu Wiślanego porcie.

W latach 2014-2015 na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, firmy które wygrały przetarg, przeprowadziły pierwszy etap prac w porcie rybackim w Nowej Pasłęce. Wówczas za ok. 4,5 mln zł przebudowano nabrzeże, wyposażono je w odbojnie, pachoły cumownicze i drabinki ratownicze, by służyły przede wszystkim rybakom. Wcześniej – w latach 2011-2012 – swoją inwestycję, budowę nieodległej przystani jachtowej w ramach projektu Pętli Żuław za ok. 5 mln złotych - zrealizowała gmina Braniewo. Z kolei Morski Oddział Straży Granicznej tworzy tutaj bazę dla swoich poduszkowców.

Teraz Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na drugi etap przebudowy portu rybackiego. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 29 lipca. Urząd Morski planuje m.in. przebudowę falochronu północnego i wykonanie opaski brzegowej, roboty żelbetowe oraz wykonanie nowej nawierzchni. Zamontowane zostanie również nowe wyposażenie hydrotechniczne i oznakowanie, przewidziane są również prace czerpalne w kanale portowym.