Inwestycja PKS się opóźni

PKS Grodzisk Mazowiecki, który obsługuje część linii elbląskiej komunikacji miejskiej, chce zbudować przy ul. Druskiej stację obsługi pojazdów. Inwestycja jednak się opóźni.

PKS Grodzisk Mazowiecki kupił od samorządu dwie działki przy ul. Druskiej w październiku 2021 roku za 320 tys. zł. Mają w sumie 2,2 tys. m kw. powierzchni. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego inwestor miał czas do końca 2024 roku na rozpoczęcie inwestycji i jej zakończenie do 31 grudnia 2026 roku. Dzisiaj wiadomo, że te terminy nie są realne.

PKS Grodzisk Mazowiecki zwrócił się do prezydenta Elbląga z prośbą o zmianę terminu zagospodarowania nieruchomości „ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń”. Prezydent Elbląga do wniosku się przychylił. W uzasadnieniu decyzji czytamy m.in, że „ze względu na fakt, że na przedmiotowym terenie występują grunty słabonośne – nasypy niebudowlane, które nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektu, oraz grunty niespójne średnio zagęszczone piaski nośne, spółka nie jest w stanie dotrzymać terminów zagospodarowania nieruchomości.

Działka widziana z wiaduktu na ul. Akacjowej (fot. Mikołaj Sobczak)

Nowe terminy wyznaczono na 30 kwietnia 2025 (rozpoczęcie budowy) i 31 grudnia 2027 (zakończenie inwestycji). Zmiana terminu zostanie dokonana również aktem notarialnym na koszt PKS Grodzisk Mazowiecki.

PKS Grodzisk Mazowiecki od stycznia 2021 r. świadczy w Elblągu usługi komunikacji miejskiej w konsorcjum z PKS Gostynin. Autobusy tych firm wożą pasażerów na liniach nr 11-15, 19, 23, 24 i 100. Podpisały umowę z Zarządem Komunikacji Miejskiej na 7 lat.

- Na działce przy ul. Druskiej planujemy budowę stacji obsługi pojazdów. Na bazę dla naszej firmy jest ona za mała. Chcemy zrealizować inwestycję w ciągu dwóch lat – powiedział nam w 2021 roku, gdy po raz pierwszy pisaliśmy o planach spółki, jej ówczesny prezes.