Inwestycyjny pat w Szpitalu Miejskim

Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Elblągu została wstrzymana, wykonawca zszedł z placu budowy. Szpital ogłosił nowy przetarg na dokończenie prac, nie na wszystkie jednak zadania znalazły się zainteresowane firmy.

Rozbudowa Szpitala Miejskiego o blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią i modernizacja kilku oddziałów rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku i powinna być rozliczona do 31 grudnia 2023 roku. Wartość inwestycji, zgodnie z umową, miała wynieść 41 mln złotych, ale rosnące koszty materiałów sprawią, że może być droższa nawet o kilkadziesiąt milionów złotych. To właśnie kwestia rozliczeń finansowych między inwestorem a gdańską firmą Kamaro – jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji – były przyczyną zejścia dotychczasowego wykonawcy z placu budowy. Negocjacje w sprawie kontynuowania prac między stronami umowy trwały kilka miesięcy i zakończyły się fiaskiem. Szpital Miejski ogłosił więc nowy przetarg na ich dokończenie.

Dzisiaj odbyło się otwarcie ofert w tym przetargu. Co ciekawe, nie znalazła się żadna firma, która chce dokończyć budowę bloku operacyjnego (brakuje m.in. łącznika z dotychczasową częścią szpitala i wykończenia wnętrz).

Wpłynęły za to oferty na dokończenie modernizacji oddziału rehabilitacji kardiologicznej – ZO Tomasz Klecha z Elbląga zaoferował 15,8 mln zł za swoje usługi, a PW Marad Radosław Markowski – 14,8 mln zł (przy kwocie szacowanej przez szpital na poziomie 13,1 mln zł i terminie wykonania do 30 kwietnia 2023 r.). Są także chętni na: dokończenie remontu oddziału pediatrycznego dla dzieci młodszych (ofertę złożył ZO Mirosław Markiewicz z Elbląga z kwotą 5,7 mln zł przy szacunkach szpitala 3,4 mln zł i terminie do 30 czerwca 2023 r.) oraz dokończenie remontu oddziału pediatrycznego dla dzieci starszych (oferta PBO Przemysłówka 03 Antoni Klecha z kwotą 3,2 mln zł przy szacunkach szpitala 3,4 mln zł i terminie do końca 2023 r.).

Decyzję w sprawie wyników tego postępowania po przeanalizowaniu ofert podejmie komisja przetargowa, ale już teraz widać, że Szpital Miejski będzie musiał znaleźć dodatkowe dofinansowanie na zrealizowanie prac. Pytanie też, czy zdąży znaleźć wykonawcę bloku operacyjnego zanim minie termin rozliczenia inwestycji.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Szpitala Miejskiego i dotychczasowego wykonawcy inwestycji.

- Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych dla zadania: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Przekażemy informacje po zakończonych procedurach - taką jedynie odpowiedź otrzymaliśmy dzisiaj od Małgorzaty Adamowicz, rzecznika prasowego Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Na odpowiedź z firmy Kamaro czekamy. Do tematu wrócimy.