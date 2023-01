Jak wygląda budowa drogi wodnej przez zalew i rzekę Elbląg

Na jakim etapie są prace związane z drugim i trzecim etapem budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga? Chodzi o modernizację rzeki Elbląg i pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym. Urząd Morski w Gdyni zapewnia, że są zaawansowane w 80 procentach. Wiosną ma być oddany do użytku nowy most w Nowakowie. Zobacz zdjęcia i film.

Na rzece Elbląg przebudowywany jest tor wodny na odcinku o długości około 10,4 km. Celu jest uzyskanie 60 m szerokości na rzece, a w rejonie Nowakowa - 40 m (mierzonej w dnie). Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg zostaną obudowane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem, a tor wodny zabezpieczony zostanie skarpą podwodną. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, wybudowane zostaną 2 przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Wiosną będzie most

Etap drugi obejmuje również przebudowę staw nawigacyjnych LGW i PGW oraz budowę nowego, najdłuższego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w Nowakowie, w odległości ok. 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Wraz z budową nowej przeprawy mostowej, zaprojektowana została również budowa nowego odcinka drogi powiatowej, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości. Aktualne zaawansowanie prac dla etapu drugiego wynosi ok. 80 procent.

- Na realizację inwestycji składają się działania ze wszystkich branż, brakuje tylko kolejowej. W ramach prac hydrotechnicznych, obejmujących obudowę brzegów rzeki Elbląg, pogrążono dotąd ponad 15 tys. metrów bieżących grodzic stalowych, wykonano system kotwiący w ilości 4,4 tys. sztuk, oczepy żelbetowe, pochylnie dla zwierząt, przepusty wałowe, a także zmodernizowano elementy oznakowania nawigacyjnego – mówi Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morski w Gdyni. - W ramach branży drogowej, rozpoczęto roboty brukarskie, a w Nowakowie trwa wytwarzanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Tu zaawansowanie wynosi ok. 74 procent. Dostarczono już na plac budowy prawie połowę elementów konstrukcji stalowej, natomiast na podporach P1 i P3 w całości wykonano roboty żelbetowe. Trwa montaż konstrukcji stalowej na podporze P2, a na P3 deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej. W 90 procentach wykonano mur oporowy przed podporą P1 – dodaje Andrzej Małkiewicz.

Ponadto prowadzone są roboty czerpalne, montaż pomostu stalowego na stawie zielonej, roboty instalacyjne. Trwa także montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, ułożono już kable do oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej, do sygnalizacji świetlnej oraz szlabanów na brzegu zachodnim.

W ramach trzeciego etapu realizowana jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, na długości około 8200 m - od ujścia rzeki Elbląg do kanału przez Mierzeję Wiślaną, a także wykonanie nowego oznakowania nawigacyjnego. Prace rozpoczęły się w maju 2022 roku.

- Aktualne zaawansowanie prac dla etapu trzeciego wynosi prawie 80 procent. Do tej pory wykonawca przeprowadził sondaż przedwykonawczy wraz z inwentaryzacją, rozpoczął roboty czerpalne do projektowanej rzędnej wraz z transportem urobku do wnętrza sztucznej wyspy. Zgodnie z warunkami umowy, we wrześniu 2022 roku został osiągnięty kamień milowy, polegający na wykonaniu 50 procent prac czerpalnych. Ze względów logistycznych i technologicznych, tor wodny na Zalewie Wiślanym został podzielony na 5 odcinków, a w momentach kulminacyjnych, wymagających największego zaangażowania, wykonawca prowadził prace 5 zestawami. Ponadto, zdjęte zostały pławy kolidujące z nowo projektowanym torem oraz pławy tymczasowe. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, w połowie grudnia na ok. 3 tygodnie prace zostały wstrzymane – podsumowuje Dorota Słabek, Naczelnik Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w Urzędzie Morski w Gdyni.

Co Urząd Morski planuje w najbliższych miesiącach?

- Pierwsze półrocze 2023 roku to okres intensywnych prac, związanych z kontynuacją i zakończeniem wszelkich robót drogowych w ramach drugiego etapu budowy drogi wodnej. Jeszcze wiosną planowane jest oddanie do użytkowania nowego mostu w Nowakowie, co niewątpliwie usprawni nie tylko żeglugę ale także komunikację kołową z Wyspą Nowakowską. Umożliwi to także podjęcie kolejnych działań, związanych z zamknięciem dotychczasowego, przestarzałego mostu pontonowego i przeprowadzenie prac, polegających na umocnieniu brzegów w tym rejonie – powiedział Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Inwestor całego przedsięwzięcia.

O najbliższych pracach związanych z trzecim etapem inwestycji, na Zalewie Wiślanym, opowiada także Barbara Olczyk, zastępca dyrektora ds. inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni. - Płynność prac jest zależna od warunków pogodowych, zalodzenie Zalewu Wiślanego jest monitorowane. Do ukończenia pozostało ok. 20 procent, stanowiące odcinek końcowy tor, nazywany potocznie „łokciem” – jest to odcinek toru wodnego, gdzie lokalnie, w celu umożliwiania mijania się jednostek, zwiększono szerokość do 120 m mierząc w dnie. Wszelkie prace, związane z tym etapem inwestycji, powinny zostać ukończone zgodnie z harmonogramem.

Całość inwestycji ma być gotowa do czerwca tego roku. Pozostanie jeszcze do zrealizowania pogłębienie około 900-metrowego odcinka rzeki Elbląg od terminala przeładunkowego portu. W tej sprawie toczą się negocjacje między rządem a elbląskim samorządem.