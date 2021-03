Jak zmienia się park Dolinka

Trwa modernizacja parku Dolinka. Jest już gotowa część ścieżek, trwają prace konstrukcyjne w amfiteatrze. Inwestycja ma się zakończyć w październiku, niewykluczone że zostanie oddana do użytku wcześniej. Zobacz zdjęcia.

Modernizacja parku Dolinka ma kosztować w sumie 13 mln złotych, z czego 8 milionów to dofinansowanie ze środków unijnych, prawie 900 tys. z budżetu państwa, a 4,1 mln złotych to wkład miasta.

Za takie pieniądze do października na Dolince ma powstać m.in. ponad 5 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, nowe oświetlenie wraz z systemem 32 kamer monitoringu, nowy amfiteatr. Ten etap realizuje elbląska firma Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz.

Z kolei do końca sierpnia mają być zagospodarowane poszczególne strefy do wypoczynkui rekreacji dla konkretnych grup wiekowych. To w sumie prawie 7 tys. metrów kwadratowych powierzchni, na której staną m.in. place zabaw dla dzieci, park linowy ze zjeżdżalniami, stoły piknikowe, leżaki, stoły do ping-ponga i szachów, grille, siłownia plenerowa, stojaki na rowery i wiele innych urządzeń. Ten etap realizuje spółka Novum ze Szczytna.

Urzędnicy na ostatnim posiedzeniu komisji gospodarki miasta zapewniali, że realizacja inwestycji idzie zgodnie z planem. Niewykluczone, że zostanie oddana do użytku wcześniej niż zakłada harmonogram inwestycji.