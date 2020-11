Jaki budżet Elbląga na 2021 rok?

733 mln złotych ma wynieść budżet Elbląga w przyszłym roku. Prezydent zakłada w projekcie budżetu prawie 20-milionowy deficyt, który ma być głównie pokryty emisją obligacji. Miasto na inwestycje planuje ok. 34 mln złotych.

Co roku do 15 listopada prezydent ma obowiązek przekazać projekt budżetu na kolejny rok na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej. W Biuletynie Informacji Publicznej ten dokument pojawił się 13 listopada. Co z niego wynika?

Miasto szykuje się na kolejny trudny rok, spowodowany przez epidemię koronawirusa i wywołany przez nią kryzys gospodarczy. Z projektu wynika, że wydatki samorządu w 2021 roku mają wynieść 733 mln złotych (o 6 mln więcej niż przewiduje budżet na 2020 rok), a dochody - 713 mln zł (również o 6 mln zł więcej). Deficyt ma więc wynieść ok. 20 mln złotych i ma być sfinansowany głównie przez emisję obligacji komunalnych o wartości 18 mln złotych. Czy emisja obligacji będzie konieczna, pokażą wydarzenia najbliższych miesięcy.

Warto dodać, że już w 2020 roku prezydent Elbląga na skutek sytuacji epidemicznej nie wykluczał wzięcia przez miasto kredytu, ale po wprowadzeniu oszczędności (wiele wydatków, jak np. na organizację masowych imprez, na skutek pandemii zostało wstrzymanych) okazało się, że nie tylko zniwelowano deficyt z początku roku, ale także na koniec trzeciego kwartału wypracowano około 50 mln nadwyżki budżetowej.

Mimo kryzysu w projekcie budżetu Elbląga na 2021 r. , sugerując się wyliczeniami Ministerstwa Finansów, zaplanowano dochody z PIT i CIT na podobnym poziomie jak w 2020 roku. O ok. 5 procent wzrosną dochody miasta z podatku od nieruchomości, co oznacza, że jeszcze w tym roku na sesji Rady Miejskiej powinien pojawić się projekt uchwały w sprawie podwyżki tej lokalnej daniny,

Miasto ma również otrzymać 156 mln złotych subwencji oświatowej od rządu (o 6 mln więcej niż w 2020 roku), ale to nie pokryje wszystkich kosztów. Samorząd będzie musiał dołożyć do oświaty aż 107 mln złotych.

Po stronie wydatków zastanawiające jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dotacja ma zostać zmniejszona aż o 7 mln złotych, co może być zapowiedzią cięć w kursowaniu autobusów i tramwajów. Przypomnijmy, że nadal nierozstrzygnięty jest przetarg na obsługę pakietu nr 1, a nowi przewoźnicy powinny zacząć realizować nową siedmioletnią umowę od 1 stycznia 2021 roku.

Prezydent planuje też spłacić kolejną ratę zaciągniętych przed laty przez samorząd kredytów. W 2021 roku na ten cel miasto przeznaczy ok. 7,3 mln złotych.

Na inwestycje w projekcie budżetu na 2021 rok zarezerwowano 34 mln złotych, to ok. 5 procent budżetu. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na rewitalizację parku Dolinka (ok. 10 mln zł), budowę nowego przedszkola przy ul. Mielczarskiego (ok. 6 mln zł) oraz projekt związany z „poprawą mobilności mieszkańców Elbląga” (ok. 4,5 mln zł), co ma związek m.in. z zakupem nowego tramwaju i przebudową węzła przesiadkowego przy pl. Słowiańskim.

Projekt budżetu Elbląga trafi teraz pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Powinna się też nad nim odbyć debata, dostępna dla mieszkańców.

Projekt budżetu jest dostępny tutaj