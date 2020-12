Jest nowy pomysł na przebudowę drogi nr 22

Na nową S22 z Elbląga do Fiszewa kierowcy będą musieli jeszcze poczekać. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zmienił dotychczasowe plany i ponownie ma ogłosić konkurs na projekt przebudowy drogi.

Olsztyński oddział GDDKiA w 2019 roku podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej drogi S22 na odcinku Elbląg- Fiszewo. Droga miała być poszerzona do 7 metrów, jej konstrukcj wzmocniona, a tak zwane „zakręty śmierci” za Elblągiem skorygowane. Miały być też przebudowane zjazdy oraz mosty, zmodernizowany system odwodnienia oraz powstać nowe zatoki autobusowe i chodniki. Całość za ok. 118 mln zł. Plan, który miał być zrealizowany do 2022 roku, zatwierdziło ówczesne Ministerstwo Infrastruktury, a teraz okazuje się, że jest on... nieaktualny. O tym jako pierwszy poinformował nas Czytelnik, pan Michał.

- Na szczęście ten projekt został odrzucony, a po fali krytyki olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrehabilitował się, zmieniając zdanie co do przebudowy odcinka, która to przebudowa - jak sam przyznaje po ekspertyzie - nie miałaby żadnego wpływu na poprawę bezpieczeństwa i przepustowości zaniedbywanego przez lata odcinka DK22, a same koszta byłyby znacznie wyższe niż zakładano – napisał do nas pan Michał. - Jak podaje olszyński oddział GDDKiA, musi powstać nowy projekt, który zagwarantuje sensowność inwestycji, jej funkcjonalność, a przede wszystkim poprawi warunki bezpieczeństwa. W nowych planach jest wybudowanie nowego korpusu drogi, wraz z obwodnica Jegłownika i Nowego Dworu Elbląskiego. Poprawi to nie tylko bezpieczeństwo samych mieszkańców miejscowości i kierowców, ale i przyczyni się do znacznej poprawy przepustowości trasy, której czarnym punktem są spowalniające miejscowości.

- Tak, nasze plany uległy zmianie. Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji o obwodnicę Jegłownika – potwierdza Karol Głębocki, główny specjalista ds. komunikacji w olsztyńskim oddziale GDDKiA. - Spowodowało to konieczność zmian w programie inwestycji - rozdzielenia zadania na trzy odcinki realizacyjne: Fiszewo-Jegłownik, obwodnica Jegłownika i Jegłownik - Elbląg. Procedujemy obecnie zatwierdzenie tych zmian przez Ministerstwo Infrastruktury, a następnie będziemy zlecać wykonanie dokumentacji projektowej. Decyzja o zmianie zakresu projektu nastąpiła po wstępnym rozpoznaniu warunków terenowych. Umowa z projektantem została zawieszona przed wykonaniem opracowań w związku z decyzją o zmianie zakresu zadania. Firma projektowa odstąpiła od umowy. Wykonała do momentu odstąpienia jedynie inwentaryzację przyrodniczą, która nie została jeszcze odebrana ze względu na konieczność wprowadzenia korekt w opracowaniu - dodaje Karol Głębocki.

Odcinek drogi nr 22 z Elbląga do Fiszewa, a w szczególności do Jegłownika, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w naszym regionie. Co roku dochodzi tu do kilkunastu wypadków.