Jest teren specjalny, będzie działka pod młotek

Władze Elbląga chcą sprzedać działkę o powierzchni ponad 1,7 hektara przy ul. Lotniczej. To część byłych koszar po batalionie remontu lotnisk.

Działka, na której znajdują się trzy budynki użytkowe, administrowana jest obecnie przez Zarząd Budynków Komunalnych. Obiekty są pustostanami. Jaka jest ich wartość? To ocenią rzeczoznawcy majątkowi.

Ten teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego jeszcze z 2003 roku, w którym jest on oznaczony jako specjalny, a więc nienadający się obecnie do sprzedaży. W marcu tego roku Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania nowego planu obejmującego wspomnianą działkę, który zmieni zapisy o „terenach specjalnych”. W ratuszu trwają prace nad jego projektem.

Już jednak teraz prezydent miasta chce mieć zgodę Rady Miejskiej na sprzedaż działki. Projekt uchwały w tej sprawie jest przygotowywany na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która wyjątkowo odbędzie się we wtorek, czyli 20 czerwca.

Działkę, która ma być przeznaczona na sprzedaż, oznaczyliśmy niebieską linią