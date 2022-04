Kajakiem po Kumieli

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim, na Kumieli planowana jest budowa infrastruktury mającej umożliwić spływy kajakowe. Szacunkowy koszt - 25 mln zł.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę turystyczną, to rzeka Kumiela jest zaniedbana. Niedługo ma się to zmienić. Na rzece Kumieli ma powstać infrastruktura służąca do spływów kajakowych. W okolicy Mostka Elewów (który ma być wkrótce odbudowany) planowane jest zbudowanie przystani oraz miejsca do biwakowania: wiaty do odpoczynku, ławostołów, a także toalety i stojaków na sprzęt. Obecnie w ratuszu opracowywany jest wniosek do tzw. „funduszy norweskich“ dotyczących naprawy mostka oraz budowy przystani.

Kolejną inwestycją ma być zbudowanie w Parku Dolinka infrastruktury umożliwiającej ominięcie przez kajakarzy kaskad na rzece. W tym celu prawdopodobnie powstaną miejsca do slipowania oraz rynienki ułatwiające przeciąganie kajaków po twardym gruncie. W tym przypadku pojawia się ogromna trudność: na inwestycję musi zgodzić się Komisja Europejska, gdyż w zrewitalizowanym Parku Dolinka przez 5 lat nie można wprowadzać zmian ze względu na to, że inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych.

Podobne (ale mniejsze urządzenia) mają stanąć przy innych miejscach, gdzie pływanie kajakiem może sprawiać trudność. Można domniemywać, że takie miejsca zostaną wytypowane we współpracy z lokalnym środowiskiem kajakarskim. Planowana jest także budowa urządzeń spiętrzających wodę. To jednak nie wszystko. Część szlaku ma przebiegać przez zrewitalizowany Basen Miejski, którego część ma zostać przystosowana do rekreacyjnego korzystania z małych łódek żaglowych typu Omega lub kajaków, kanadyjek.

Szacowany koszt to ok. 25 mln. Elementem kluczowym będzie pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości minimum 20 mln zł. W perspektywie unijnej na lata 2021 - 27 jest przygotowany program mający na celu wsparcie inwestycji turystycznych. Urzędnicy ostrożnie szacują, że inwestycja mogłaby być przeprowadzona w przyszłej kadencji Rady Miasta (lata 2023-2028). Jeszcze w tym roku inwestycja ma zostać wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.

To jednak dopiero pierwszy etap. Drugim etapem (szacowany termin wykonania lata 2028-2033) jest udrożnienie i przystosowanie do żeglugi kajakowej Miejskiej Fosy. Docelowo ma tam powstać tor treningowy dla kajakarzy, którzy nie musieliby wówczas pływać do jeziora Druzno.