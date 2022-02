Kierowcy, nie panikujcie!

W wielu miejscach w Polsce, także w Elblągu, pod stacjami paliw ustawiają się kolejki. Kierowcy przywożą ze sobą do tankowania nawet dodatkowe zbiorniki. Specjaliści uspokajają: paliwa w Polsce nie zabraknie.

W ciągu dnia na wielu stacjach paliw ceny wzrosły nawet o 20-30 groszy na litrze. Ma to związek z rosnącymi cenami ropy na rynkach, także spowodowanymi z wojną w Ukrainie.

- W związku z agresją Rosji na Ukrainę, Polska jest w stałym kontakcie z USA i innymi członkami IEA (Międzynarodową Agencją Energii – red.). Na bieżąco konsultowana jest ocena sytuacji na rynku energii i uzgadniane są środki, które w razie potrzeby będą uruchomione w celu zapewnienia zaopatrzenia rynku w ropę i paliwa – uspokaja na Twitterze Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

A Lotos i Orlen we wspólnym komunikacie piszą m.in., że „transport ropy naftowej rurociągiem z kierunku wschodniego do Polski odbywa sie zgodnie z harmonogramem tłoczeń. PKN ORLEN, Grupa LOTOS i PERN monitorują sytuację na bieżąco i są przygotowane na każdy scenariusz. Polska dysponuje odpowiednimi zapasami surowca i zdywersyfikowanymi (różnorodnymi) źródłami dostaw ropy naftowej. Nasz kraj jest zabezpieczony przed nieprzewidzianymi sytuacjami w obszarze ropy i paliw. Jest to możliwe dzięki skutecznym działaniom prowadzonym przez kluczowe podmioty polskiego rynku naftowo-paliwowego”.

Wieczorem w Elblągu ceny ropy na stacjach osiągnęły poziom 5,71 zł, a benzyny 95-oktanowej – 5,66 zł. Pod stacjami ustawiły się kolejki chętnych do tankowania... W Braniewie - jak informuje nas jeden z Czytelników - chętnych było tak dużo, że ruchem przy stacjach musiała kierować policja...