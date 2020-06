Koniec sporu o ciepło

EPEC i EKO podpisały umowę dotyczącą dostarczania energii elektrycznej dla Elbląga w najbliższych latach. Wcześniej radni przyjęli stanowisko dotyczące nowego tzw. „mieszanego” modelu zaopatrzenia miasta w ciepło.

Dziś (5 czerwca) w godzinach porannych prezydent Elbląga Witold Wróblewski otrzymał informacje o podpisaniu przez władze Energii umowy pomiędzy Energą Kogeneracja, a Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej dotyczącej dostarczania energii cieplnej dla Elbląga w najbliższych latach.

Dalej poszło już błyskawicznie. W trybie zdalnym zostały zwołane posiedzenie Komisji Gospodarki Miasta oraz sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.

- Dlaczego sesja została zwołana w takim trybie? Czy Rada Miejska, z formalnego punktu widzenia, musi przyjąć tę uchwałę? - pytał radny Marek Pruszak.

Przypomnijmy: radni głosowali nad stanowiskiem w zakresie docelowego modelu zaopatrzenia Miasta Elbląg w energię cieplną opartego na założeniu współpracy pomiędzy Energa Kogeneracja Sp. z o. o. i EPEC Sp. z o. o. W przedstawionej uchwale radni nie podejmowali decyzji w sprawie podpisania lub nie umowy pomiędzy EPEC, a EKO, a jedynie przedstawiali stanowisko Rady Miejskiej w sprawie docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło opartego na współpracy EKO i EPEC.

- Prezes EPEC ma prawo podpisać umowę, to jego niezbywalne prawo. W wyniku negocjacji sytuacja jest inna niż podczas sesji, na których przedstawialiśmy modele zaopatrzenia w ciepło. W wyniku negocjacji powstał trzeci wariant tzw. „mieszany”. Nie wyobrażam sobie, że jeżeli dyskutujemy z Wysoką Radą na temat modelu zaopatrzenia miasta w ciepło, żeby bez rozmowy i stanowiska radnych podejmować dalsze działania. Dlatego ta sesja jest w trybie nadzwyczajnym. Traktuję tę sprawę jako bardzo pilną – odpowiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- W zakresie podpisania umowy, to decyduje organ wykonawczy [prezydent – przyp. SM]. Ale to jest uchwała stanowiskowa i nie ma przeszkód, aby Rada zajęła w tej kwestii stanowisko. W związku z tym, że uchwała znalazła się w porządku obrad, to musi być procedowana – uzupełnił Patryk Ogórek, radca prawny Urzędu Miejskiego.

Podczas debaty radni próbowali się dowiedzieć jakie są szczegółowe zapisy umowy, niestety ze względu na poufność negocjacji takie informacje nie zostały im udostępnione. Znane są projekcje cen ciepła, ale tylko w cenach bieżących.

- Czyli w tych realiach, które są dziś i przy założeniach, które jesteśmy w stanie określić. Nie wiemy tego, ile będzie kosztował węgiel, gaz, olej napędowy, jaka będzie najniższa płaca krajowa. W cenach bieżących, w okresie przejściowym, ceny ciepła nie wzrosną, natomiast po zrealizowaniu tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są ujęte w umowie, cena ciepła będzie znacząco inna niż ta, która byłaby produkowana przez te źródła, które są dziś – wyjaśniał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Władze Elbląga podpisaniem umowy pochwaliły się na briefingu (fot. Anna Dembińska)

Ostatecznie radni przyjęli stanowisko. Za było 21 radnych, czworo z nich nie wzięło udziału w głosowaniu (Rafał Traks, Janusz Hajdukowski, Piotr Opaczewski, Jolanta Janowska).

Po sesji prezes EPEC podpisał umowę. Jednym z ważniejszych jest zapisów jest konieczność przeprowadzenia inwestycji. Zgodnie z zawartą umową, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą. EKO sfinansuje też tymczasowe źródło zasilania systemu ciepłowniczego oraz zrealizuje swój plan inwestycyjny. Zakłada on budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt, a do końca 2024 roku – gazowego bloku kogeneracyjnego, produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Będzie to kolejne obok bloku biomasowego (BB20p) wysokosprawne źródło wytwarzające energię na potrzeby mieszkańców Elbląga. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na ok. 243 mln zł. Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne źródło kogeneracyjne gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła.

W okresie przejściowym, tj. do czasu oddania do eksploatacji efektywnego i docelowego źródła ciepłownia EPEC przy ulicy Dojazdowej będzie miała pierwszeństwo przed instalacjami tymczasowymi w zasilaniu sieci ciepłowniczej – jest to rozwiązanie systemowe.

- Wartość inwestycji EPEC będzie mniejsza niż w planie, który przedstawialiśmy na sesji [w lutym – przyp. SM] ze względu na fakt, że nasze źródło ciepła będzie mniejsze. Nie chciałbym mówić o szczegółowych danych, ale będzie to koszt mniejszy niż prezentowane wówczas 150 – 200 mln zł.

Inwestycje mają być gotowe do końca 2024 roku.