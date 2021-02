Kto chce inwestować w Elblągu?

W środę (18.02) na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta poruszano między innymi temat zainteresowania inwestorów z różnych branż gospodarki Elblągiem. Jeden z nich jest zainteresowany terenem w Nowym Polu, gdzie dawniej miało powstać centrum handlowe Siódemka.

Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu podkreślił, że jest spore zainteresowanie inwestorów działkami, m.in. na Modrzewinie.

- Są chętni do zainwestowania w działki na Modrzewinie z branży usługowej oraz produkcyjnej. Proces inwestycyjny i podejmowanie decyzji przez inwestora trwa jednak dłużej niż miesiąc, czy dwa, ale około roku. Obecnie prowadzimy rozmowy z czterema inwestorami, którzy chcą kupić działki, zastanawiają się tylko, jakiej wielkości - mówił Adam Jocz.

Podkreślił, że są również osoby chętne do inwestowania w Elblągu w związku z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną, na terenach miejskich i prywatnych. Innym obszarem, którym interesują się inwestorzy z branży logistycznej i produkcyjnej są tereny przy ulicy Żuławskiej.

- Mamy również zapytania od inwestorów o tereny (prywatne) w Nowy Polu, przy lotnisku. Miało tu powstać kiedyś centrum handlowe, do tej inwestycji nie doszło. Teraz ma to być inwestycja o charakterze parkowo-handlowym. Jest tam problem z dostępem do obwodnicy, to prawda, ale można go rozwiązać – mówił Adam Jocz.

Dyrektor Jocz podkreślił również, że są chętni na inwestycje mieszkaniowe i deweloperskie w Elblągu.- Tu dużym powodzeniem powodzeniem cieszą się ulice Sadowa, Łęczycka, Dąbrowskiego. Po wybudowaniu wiaduktu na Zatorze, również ono stało się atrakcyjne – mówił Adam Jocz.

Brak jest natomiast zainteresowania Elblągiem inwestorów z branży informatycznej. Adam Jocz przypomniał również o inwestycji Porta Mare: jest ona na etapie uzgodnień z konserwatorem zabytków.