Kto kieruje EPEC

Henryk Wronkowski, dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej EPEC pokieruje spółką po rezygnacji z funkcji prezesa Andrzeja Kulińskiego. Władze spółki zapowiadają, że przeprowadzą wkrótce wybory nowego, już nietymczasowego prezesa.

Andrzej Kuliński złożył rezygnację z funkcji prezesa EPEC 24 listopada, tłumacząc swoją decyzję względami osobistymi i nowymi wyzwaniami zawodowymi. Dzisiaj rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników przyjęły jego rezygnację i oddelegowały do pełnienia funkcji prezesa EPEC na okres kilku miesięcy 77-letniego Henryka Wronkowskiego, dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej.

Henryk Wronkowski pokieruje tymczasowo EPEC (fot. archiwum prywatne)

- Henryk Wronkowski posiada niezbędne kompetencje, które predysponują go do zarządzania spółką. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pełnienie funkcji prezesa spółek z branży energetycznej, w tym również funkcji prezesa EPEC w podobnych okolicznościach w okresie czterech miesięcy w 2018 r. – czytamy w komunikacie, które władze miasta rozesłały do mediów. - Pan Wronkowski posiada wieloletnie doświadczenie jako członek i przewodniczący rady nadzorczej EPEC. Biorąc pod uwagę rekomendację prezydenta miasta, rada nadzorcza EPEC na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie powołała pana Henryka Wronkowskiego na prezesa zarządu EPEC z dniem 9 grudnia br.

Wcześniej Henryk Wronkowski złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. W jego miejsce w tym gremium został powołany radca prawny Patryk Ogórek.