Kto zajmie się naprawą sygnalizacji świetlnej w Elblągu?

Miasto ogłosiło przetarg na kontrolę, utrzymanie i wymianę sygnalizacji świetlnych na terenie Elbląga. Firmy nim zainteresowane mogą składać oferty do 26 listopada.

Kto zajmie się kompleksową kontrolą, utrzymaniem i wymianą sygnalizacji świetlnych w Elblągu? Miasto ogłosiło właśnie przetarg w tej sprawie. Dotyczy on obsługi 45 sygnalizacji świetlnych (jedno i wielofazowych) oraz 10 sygnalizacji ostrzegawczych funkcjonujących na sieci dróg publicznych w mieście Elblągu. Firma, która go wygra zajmie się m. in. codziennymi przeglądami funkcjonowania urządzeń sygnalizacyjnych i sporządzaniem raportów z tych przeglądów. Będzie też pełniła telefoniczne, całodobowe dyżury w tym zakresie.

- Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń sterujących, elementów transmisyjnych, instalacji kablowej, elementów wsporczych i detektorów, poprzez bieżące naprawy i konserwację, zgłaszanie potrzeb remontów bieżących i kapitalnych związanych z pracą sygnalizacji, prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej sygnalizacji świetlnej, przegląd dokumentacji projektowych i opiniowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych oraz wymiana urządzeń sygnalizacyjnych – będą to zadania należące do firmy, która wygra przetarg.

Ta sama firma ma również pełnić usługę pogotowia drogowego, polegającą na świadczeniu całodobowych usług zabezpieczenia i naprawy sygnalizacji, oznakowania pionowego urządzeń brd na 0,5 km dróg krajowych, 28 km dróg wojewódzkich, 105 km dróg powiatowych, 87 km dróg gminnych i 35 km dróg wewnętrznych.

- Będzie to m. in. podejmowanie całodobowych, interwencyjnych działań w zakresie zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych urządzeń sygnalizacyjnych, znaków i tablic pionowych, pełnienie telefonicznych całodobowych dyżurów, podejmowanie interwencyjnego oznakowywania i zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych dla ruchu drogowego - czytamy w ogłoszeniu przetargowym. Termin składania ofert mija 26 listopada, tego dnia nastąpi również ich otwarcie.