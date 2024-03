Którzy przedsiębiorcy nie zapłacą podatków

Władze Elbląga chcą zmienić kryteria dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy inwestują w mieście lub zwiększają zatrudnienie. Projekt uchwały w tej sprawie będzie głosowany na czwartkowej sesji Rady Miejskiej.

Przedsiębiorcy w Elblągu mogli korzystać ze zwolnień w opłatach od podatku od nieruchomości do końca ubiegłego roku. Stare przepisy wygasły, więc władze miasta chcą uchwalić nowe. Projekty uchwał w tej sprawie zostały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dwóch możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości. Albo na podstawie tzw. ustawy o pomocy de minimis, w której mowa o zwolnieniu z podatków od nieruchomości na 12 miesięcy i dotyczy ono firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub ją rozszerzają. Albo na podstawie przepisów o tzw. pomocy regionalnej, gdzie obowiązują pewne dodatkowe kryteria. W Elblągu tego rodzaju zwolnienie może być udzielone na 3 lata, a przedsiębiorcy muszą spełniać dodatkowe kryteria.

- W poprzedniej uchwale kryterium była wielkość zatrudnienia w nowej infrastrukturze, która była wykonana w ramach inwestycji. Ponieważ obecnie większość inwestycji prowadzona na terenie miasta cechuje duża automatyzacja i robotyzacja procesów, uznaliśmy, że stosowanie tylko kryterium powstałych nowych miejsc pracy w danej inwestycji wykluczałoby innowacyjne przedsięwzięcia, gdzie duzą rolę odgrywają procesy zautomatyzowane. Dlatego wprowadziliśmy drugie kryterium - wartości inwestycji – mówił podczas posiedzenie komisji gospodarki miasta Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego, przy współpracy z którym powstał projekt nowych przepisów.

Kryteria są zależne od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy micro (od 1 do 9 osób) mogłyby ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku zainwestowania w Elblągu co najmniej 100 tys. euro lub stworzenia 5 nowych miejsc pracy, małe firmy (11-49 osób) – po zainwestowaniu co najmniej 250 tys. euro lub stworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy. W przypadku średnich firm (50-250 osób) limit wynosi odpowiednio co najmniej 500 tys. euro lub co najmniej 50 nowych etatów, a w przypadku dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 osób) – co najmniej 1 milion złotych lub co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

Radni komisji gospodarki miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości. W czwartek uchwałami zajmie się Rada Miejska.