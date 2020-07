Malborska poczeka, na Lotniczą chętni są

Po raz drugi nie udało się znaleźć kupca na 1,5-hektarowy kompleks działek przy ul. Malborskiej i Mielczarskiego. Chętny był, ale nie stawił się na licytacji. Ratusz sprzedał za to kolejną działkę w byłych koszarach wojskowych przy ul. Lotniczej.

Kompleks działek przy ul. Malborskiej jest wyceniony na 3 mln złotych (plus VAT). Pierwszy przetarg miał odbyć się w maju, ale wówczas nie było chętnych do udziału w licytacji. Teraz – jak wynika z naszych informacji – chętny był, ale nie stawił się na licytację.

Przypomnijmy, że uzbrojone działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza że pozwolenie na budowę będzie wydane na podstawie tzw. warunków zabudowy, uwzględniające najbliższe sąsiedztwo. Może więc powstać tutaj zarówno zabudowa mieszkaniowa jak i handlowo-usługowa. Budowa w tym miejscu ma się rozpocząć do końca 2024 roku i zakończyć zakończyć najpóźniej do 31 grudnia 2028 roku. Teren przy ul. Malborskiej był pierwotnie szykowany do programu "Mieszkanie Plus", ale ostatecznie Bank Gospodarstwa Krajowego, który finansuje ten program, wybrał inną działkę - przy ul. Obrońców Pokoju.

Nabywcę znalazła za to inna działka. Za czwartym razem udało się rozstrzygnąć przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w byłych koszarach wojskowych przy ul. Lotniczej. Działkę o powierzchni prawie hektara za 605 tys. złotych netto (plus VAT) wylicytowała firma Ola – Tech. W przetargu wystartowało czterech uczestników przy cenie wywoławczej 527 tys. zł netto.