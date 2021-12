Mało propozycji radnych do budżetu

Budowa dwóch przejść dla pieszych oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 23, podwyżki dla pracowników instytucji miejskich oraz remont Mostku Elewów - takie propozycje do przyszłorocznego budżetu miasta złożyli miejscy radni. Dziś (7 grudnia) odbyła się debata budżetowa.

Pod koniec grudnia, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w tym roku, radni zagłosują nad projektem budżetu Elbląga na rok 2022. Jednym z elementów przygotowania budżetu jest debata budżetowa z udziałem radnych i mieszkańców, podczas której można zgłaszać swoje propozycje do budżetu. I taka debata w trybie online odbyła się dziś - 7 grudnia.

Na początku prezydent miasta Witold Wróblewski oraz skarbnik Rozalia Grynis przedstawili założenia przyszłorocznego budżetu. O tym szerzej pisaliśmy tutaj i tutaj. Pewną ciekawostką jest fakt, że projekt budżetu może się jeszcze zmienić przed głosowaniem na sesji. - Znając życie i prawo budżetowe wiemy, że te dane, które były aktualne na 15 listopada [kiedy radni otrzymali projekt budżetu - przyp. SM] już dziś, chociażby z tytułu zmian dokonanych przez ministerstwo, nie wszystkie są do końca aktualne. Myślę, że jeszcze przed sesją budżetową, jak co roku napłynie pewna ilość danych, które będziemy musieli uwzględnić przy uchwalaniu budżetu - zwrócił uwagę Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Potem przyszedł czas na zgłaszanie swoich propozycji zmian przez radnych.

- Prosiłabym o wykonanie przejścia dla pieszych wraz z remontem chodnika na ulicy Mazurskiej za skrzyżowaniem od ul. Kwiatkowskiego w kierunku zakładów pracy usytuowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szacunkowy koszt to ok. 150 tys. zł. Drugi wniosek dotyczy skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Podgórną. Zadanie to polegałoby na wykonaniu wyniesionej powierzchni skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych. Szacunkowy koszt to również ok. 150 tys. zł. Proponuję zmniejszenie działu „Różne rozliczenia. Rezerwa ogólna“ o kwotę 300 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na dział „Transport i łączność“ - mówiła radna Halina Sałata (PiS).

- Chciałam prosić pana prezydenta, aby pochylił się nad płacami pracowników. Już teraz ich płaca oscyluje w granicach płacy najniższej, a tak chyba nie powinno być, aby pracownicy otrzymywali podwyżki związane ze wzrostem płacy minimalnej. Chodzi mi o płace w urzędzie, żłobków, przedszkoli, jednostek miejskich. I druga sprawa: proszę o ujęcie w budżecie miasta wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 - to z kolei propozycja radnej Jolanty Lisewskiej (PiS).

Źródła finansowania swojej propozycji radna nie przedstawiła.

- W imieniu radnych klubu KWW Witolda Wróblewskiego składam wniosek o zaplanowanie odbudowy Mostku Elewów w Bażantarni. Kwota 500 tys. zł to byłby pierwszy grant: może wystarczy, może trzeba będzie pozyskać środki. Odbudowa mostku byłaby taką kropką nad i, jeżeli chodzi o Bażantarnię - mówił radny Krzysztof Konert (komitet „prezydencki).

Skąd wziąć pieniądze na ten cel - radny nie powiedział. W debacie wziął udział też mieszkaniec miasta, który przedstawił wątpliwości co do celowości wydatków na basen odkryty. - Proponuję wydać [pieniądze - przyp. SM] raczej na inwestycje niezbędne lub przynoszące dochody - mówił Jacek Brzeźny, mieszkaniec Elbląga, który jako jedyny mieszkaniec wziął udział w debacie budżetowej.

- Pochylimy się nad propozycjami. Na te tematy będziemy dyskutować m. in. na komisjach Rady Miejskiej - zapowiedział Witold Wróblewski.