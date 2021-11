„To budżet oparty na zbyt optymistycznych wskaźnikach”

Podczas poniedziałkowej (22.11) konferencji prasowej prezydent Elbląga przedstawił szczegóły projektu budżetu Elbląga na 2022 rok. - Jest on konstruowany na zbyt optymistycznych wskaźnikach, danych, które wynikają z informacji przekazanych przez ministra finansów - uważa Witold Wróblewski.

15 listopada projekt budżetu otrzymali radni, na 7 grudnia zaplanowana jest debata budżetowa. Budżet Elbląga na 2022 rok to 748 mln zł: dochody 720 mln zł, przychody 27,8 ml zł, wydatki 743 mln zł i rozchody 5 mln zł. Na inwestycje miejskie zaplanowano około 62,3 mln zł.

- Jest to budżet konstruowany na zbyt optymistycznych wskaźnikach, danych które wynikają z informacji z ministerstwa, a które dostaje każdy samorząd. Są to informacje wyjściowe do prognozowania projektu budżetu – mówi prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent podkreślił, że dochody budżetu miejskiego na 2022 rok w wysokości 720 mln zł oparte są na wskaźnikach ministerstwa finansów. Licząc realne dochody samorządu jest to jednak o 24,6 mln zł mniej. Wynieść one powinny 686,1 mln zł. Skąd wynika taka różnica?

- Przypomnę, że podstawą podatku dochodowego dla osób fizycznych było do tej pory 8 tys. zł, teraz jest to według programu Polski Ład 30 tys. zł, poniżej tej kwoty nie ma podatku. Według naszych szacunków oraz Związku Miast Polskich jest 43 mln zł mniej środków w elbląskim samorządzie poprzez zmianę opodatkowania. Udział PiT według ministra finansów jest to 150,2 mln zł, a powinniśmy wykazać 118 mln zł, czyli zawyżenie wynosi 32 mln zł – uważa prezydent Wróblewski.

Podkreślił również, że podatek CIT jest zawyżony o 2,6 mln zł, a zawyżenie transferów rządowych to 34 mln zł. - Przyjęte dochody, te realistyczne, to 635,3 mln zł minus wydatki, które mamy bieżące w budżecie, to wychodzi nam deficyt 32,6 mln zł. Oznacza to, że nie mamy pieniędzy na pokrycie wydatków bieżących, na które samorządowi nie wolno brać kredytów – mówi prezydent Elbląga.

Kwota subwencji wyrównawczej od rządu to ponad 7 mln zł w 2021 roku, na następny rok jest zaplanowane ponad 19 mln zł.

- To jest więcej o 12 mln zł, ale to nie jest sukces rządu, ale efekt mądrej polityki podatkowej w mieście. Niskie podatki dla mieszkańców, a w zamian subwencja dla samorządu – tłumaczył prezydent.

Na inwestycje miejskie w 2022 roku przeznaczono ogółem ponad 62 mln zł. Będą to m.in.: rewitalizacja Wyspy Spichrzów (najdroższa inwestycja, bo za 15 mln zł), budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej, rozbudowa ul. Sybiraków, budowa połączenia drogowego między ul. Lotniczej i ul. Akacjową, rewitalizacja kąpieliska miejskiego (tu prezydent zapowiedział, że mają powstać docelowo trzy baseny na wolnym powietrzu, w 2022 r. przeznaczono na ten cel 8 mln zł), rewitalizacja przestrzeni parkowych, odnowa nawierzchni dróg w Elblągu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (program Cyfrowy Elbląg), poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym, budowa połączenia ulicy Związku Jaszczurczego z al. Grunwaldzką, rozbudowa i modernizacja portu morskiego (chodzi o dokumentację budowy obrotnicy)

Dług miasta na koniec 2022 roku ma wynieść 297 mln zł.

