Takie inwestycje planuje prezydent

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Prezydent Witold Wróblewski przesłał do przewodniczącego Rady Miejskiej projektu budżetu Elbląga na 2022 rok. Teraz zajmą się nim radni, którzy zapewne będą chcieli wprowadzić do niego różne poprawki. Głosowanie w sprawie budżetu powinno się odbyć podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej pod koniec grudnia. Co wynika z projektu budżetu?

Budżet Elbląga na 2022 rok ma wynieść 748 mln złotych, o około 40 mln mniej niż władze miasta przewidują w tym roku. Taką kwotę zapisano projekcie budżetu po stronie wydatków, po stronie dochodów widnieje 720 mln zł. Różnica ma być pokryta z nadwyżki budżetowej wynikającej z rozliczeń dotyczących wcześniej zaciąganych przez samorząd zobowiązań. Na wykup obligacji miasto w 2022 r. przeznaczy 5 mln zł. Prezydent nie przewiduje w 2022 r. kolejnej emisji obligacji czy wzięcia kredytu. Dochody własne (wpływy z podatków i opłat) mają wynieść prawie 385 mln złotych, subwencja ogólna (ustalana przez rząd) - prawie 185 mln złotych, rządowe dotacje celowe – 135 mln złotych, a pozyskane środki unijne – ponad 14 mln złotych. Co ciekawe, wpływy z podatków od osób fizycznych mają w porównaniu z 2021 r. zmniejszyć się o prawie 11 mln złotych (ze 161 na 150 mln), a od osób prawnych zwiększyć się o ponad 2,5 mln złotych (z 5,5 mln do 8 mln zł). Większe mają być za to subwencje wyrównawcze, przekazywane samorządom przez rząd. Wśród wydatków najwięcej pochłoną wynagrodzenia w samorządzie – 309 mln złotych, oświata (prawie 250 mln zł, o 10 mln mniej niż w 2021 r., zmniejszone wydatki na przedszkola i projekty unijne w szkołach). 51 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc społeczną, 110 mln zł – na świadczenia rodzinne i wychowawcze, 28 mln złotych na gospodarowanie odpadami. Na inwestycje prezydent planuje przeznaczyć 62 mln złotych, z czego 6,5 mln ma pochodzić z funduszy unijnych. To oczywiście tylko niektóre z przykładów wydatków. Najwięcej inwestycji w 2022 roku dotyczy dróg. To na przykład budowa ul. Wschodniej (4,8 mln zł w 2022, reszta w 2023 r.), budowa nowej drogi między Akacjową i Lotniczą (2,2 mln w 2022 r.), budowa połączenia ul. Związku Jaszczurczego z al. Grunwaldzką (1,5 mln zł), rozbudowa ul. Sybiraków (4,1 mln zł), odnowa nawierzchni ulic (3 mln zł), rozbudowa ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego (1,3 mln zł). W projekcie budżetu zapisano także rewitalizację parku Planty (4,5 mln zł) i rewitalizację Wyspy Spichrzów związaną z rządowym projektem „Fabryka” (15 mln zł w 2022 r.). Osiem milionów zł zapisane w projekcie budżetu na prace związane z... modernizacją kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Inwestycja szacowana jest w sumie na 50 mln zł, a jej zakończenie zaplanowane... w 2028 roku. O tej sprawie wkrótce napiszemy więcej. Projekt budżetu Elbląga trafił do przewodniczącego Rady Miejskiej, teraz zajmą się nim radni, którzy zapewne będą chcieli wprowadzić do niego różne poprawki. Głosowanie w sprawie budżetu powinno się odbyć podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej pod koniec grudnia. - Nie ukrywam, że skonstruowanie przyszłorocznego budżetu było bardzo trudne, z uwagi na zmniejszenie dochodów i obciążenia, jakie przerzucił na samorządy rząd wprowadzonymi reformami. Ten problem dotyczy niestety większości samorządów w Polsce. Z tytułu wprowadzenia Polskiego Ładu Elbląg straci 43 mln złotych dochodów własnych. Ubytek ten rząd planuje zrekompensować jedynie w wysokości 19 mln złotych jednorazową subwencją. Jest to więc znaczne ograniczenie możliwości rozwojowych miasta – podkreśla prezydent Witold Wróblewski. - Planowany dług Miasta na 31.12.2022 z tyt. zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji to 297 720 000 zł, co stanowi 41,31%, przy maksymalnym 60% wskaźniku długu - dodaje. Cały projekt budżetu Elbląga na 2022 r. jest dostępny tutaj

RG