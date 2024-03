Miasto chce sprzedać działkę nad rzeką

Władze Elbląga chcą sprzedać prawie 1,5 hektarową działkę nad rzeką Elbląg przy ul. Radomskiej, leżącą w granicach portu. Cena wywoławcza – ponad 1,7 mln zł netto.

Obecnie na działce znajdują się budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza, ale są one przewidziane do rozbiórki. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę usługową związaną z obsługą portu, jest również położona na terenie zagrożonym powodzią.

Przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości odbędzie się 20 maja. Cena wywoławcza nieruchomości o powierzchni prawie 1,5 hektara to 1 mln 755 tys. zł netto (plus podatek VAT). Działka jest obciążona służebnością dotyczącą przesyłu energii, bo przebiega przez nią sieć energetyczna.

Z uwagi na to, że nieruchomość leży w granicach portu, zgodę na sprzedaż musi wyrazić minister infrastruktury, a prawo pierwokupu ma Skarb Państwa i Zarząd Portu Morskiego.

Warto dodać, że nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2028 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2030 r.