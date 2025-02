Miasto szuka wykonawcy ulicy 13 Pułku

Jak informuje biuro prasowe elbląskiego ratusza, rozpoczął się przetarg dotyczący rozbudowy ulicy 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. Zadanie jest wsparte dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Jak czytamy w dokumentacji przetargu, wykonawca będzie miał na wykonanie przewidzianych prac 7 miesięcy od daty podpisania umowy, jest więc szansa, że zostaną one wykonane jeszcze w tym roku. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.).

W zamyśle władz, rozbudowa, poszerzenie i wprowadzenie na ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego ruchu dwukierunkowego będzie pierwszym etapem zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Bema, ma też skrócić czas przejazdu dla podróżujących m.in. od ul. Grottgera, Łęczyckiej do ul. Królewieckiej czy Fromborskiej. Rozwiązanie ma też zwiększyć bezpieczeństwo elblążanek mieszkańców i skrócić czas przejazdu służb ratowniczych.

Oferty można składać do 28 lutego. Prace, jak informuje biuro prasowe ratusza, obejmą przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na rondo, rozbudowę ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, by umożliwić ruch dwukierunkowy, przebudowę i budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.

- Elbląg pozyskał na rozbudowę ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego dofinansowanie w kwocie ponad 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, tj. ponad 2,8 mln zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przypomina biuro prasowe UM w Elblągu.