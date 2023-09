Miasto wybrało wykonawcę kąpieliska przy Spacerowej

89,3 mln złotych ma kosztować budowa kompleksu odkrytych basenów przy ul. Spacerowej. Komisja przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy Strabag. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe miejsce rekreacji powinno być gotowe za niecałe dwa lata.

Komisja przetargowa badała oferty od 30 czerwca. W postępowaniu wystartowały cztery firmy, oferując za swoje usługi od 89,3 mln do 101 mln złotych. Najtańszą i najkorzystniejszą okazała się propozycja firmy Strabag z Pruszkowa, która została uznana zwycięzcą przetargu. Wyniki postępowania ogłoszono dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej Elbląga.

Strabag uzyskał maksymalną liczbę punktów 500. – Oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. Cena (brutto) - 60 procent, okres gwarancji na roboty budowlane - 20 proc., okres gwarancji na dostawy wyposażenia - 10 procent oraz aspekt społeczny - 10 procent – czytamy w uzasadnieni wyboru. Dodajmy, że wszystkie startujące firmy otrzymały maksymalną liczbę punktów w trzech spośród czterech kryteriów. Decydującym okazała się cena, która w przypadku Strabagu była o zaledwie około 200 tys. złotych niższa niż firmy Astal z Bydgoszczy. Tak niewielkie różnice mogą być powodem złożenia przez jedną ze startujących firm odwołania od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, ale nie uprzedzajmy faktów.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, władze miasta poszukiwały wykonawcy, który za 58 mln zł netto (z VAT to ponad 72 mln zł), zbuduje w starej, tak zwanej wojskowej, niecce kąpieliska przy ul. Spacerowej, nowy odkryty basen z infrastrukturą. Dodajmy, że elbląski samorząd otrzyma z rządowych funduszy 65 mln złotych dofinansowania na to zadanie. Komisja przetargowa wybrała ofertę najtańszą za 89 mln złotych, co oznacza, że w budżecie miasta prezydent i radni muszą znaleźć dodatkowe 17 mln złotych na tę inwestycję.

Wyłonioną w przetargu firmę czeka rozbiórka starej niecki, wykonanie nowych niecek z technologią uzdatniania wody (rekreacyjnej, torami pływackimi, brodzikiem – wodnym placem zabaw), wykonanie zespołu zjeżdżalni, boisk do siatkówki plażowej i kometki, placu zabaw dla dzieci, plaży. Powstaną też budynki z zapleczem basenowym i gastronomicznym, droga dojazdowa, a istniejący obok parking CRW Dolinka zostanie rozbudowany o 100 dodatkowych miejsc. Dodajmy, że projekt w porównaniu z tym, który przygotował zwycięzca konkursu na zaprojektowanie rewitalizacji, został okrojony. Zmniejszono m.in. powierzchnię lustra wody o ok. jedną trzecią, by obniżyć koszty prac.

Zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy z miastem na realizację inwestycji..