Miasto wybrało wykonawcę nabrzeża

29 mln złotych będą kosztować prace przy budowie nabrzeża rzeki Elbląg od strony Wyspy Spichrzów. Miasto wybrało właśnie przetargu wykonawcę prac – firme Doraco z Gdańska.

O wygraną w przetargu, który był ogłoszony jeszcze w sierpniu, ubiegały się trzy firmy – Strabag, Budimex i Korporacja Budowlana Doraco z Gdańska. I to właśnie ostatnia z nich jako jedyna zmieściła się w szacunkach urzędników, oferując za swoje usługi 29 mln złotych. Przypomnijmy, że władze miasto na to budowę nabrzeża Wyspy Spichrzów przeznaczyły 30 mln złotych, z czego 27 mln to dofinansowanie z rządowego programu.

Inwestycja będzie towarzyszyć trwającej właśnie budowie kompleksu kamienic Porta Mare. Modernizacji ma podlegać nie tylko odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego, ale także odcinek od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Teren między mostami nie będzie rewitalizowany ze względu na zbyt duże koszty.

W najbliższych dniach prezydent Elbląga powinien podpisać umowę z wykonawcą, który będzie miał 16 miesięcy na zaprojektowanie inwestycji i kolejne 14 miesięcy na jej wykonanie. Zakończenie prac jest planowane w połowie 2025 roku.

Roboty budowlane na odcinku od Mostu Wysokiego do wysokości budynku przy ul. Warszawskiej 55 (odcinek około 300 metrów) obejmą przebudowę nabrzeża wraz z budową oświetlenia, pomostów pływających z zaopatrzeniem w prąd i wodę, miejscami do cumowania. Z kolei na odcinku od Mostu Niskiego do wysokości OSW Fala (około 160 m) zostanie przebudowane nabrzeże, powstaną miejsca cumownicze, mają być też prowadzone prace pogłębiarskie przy samym nabrzeżu.

- To będzie mini terminal przy przyczółku Mostu Niskiego, w ciągu ul. Studziennej i Orlej. Nabrzeże będzie pogłębione do 5 metrów, z myślą o przyszłości i zawijaniu do portu większych jednostek. Nabrzeże między mostami nie będzie pogłębiane – mówiła kilka miesięcy temu na posiedzeniu komisji gospodarki miasta Elżbieta Gieda, dyrektor departamentu inwestycji Urzędu Miejskiego.

Ostatnim elementem inwestycji jest budowa około 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej wraz z dojazdem, oświetleniem, elementami małej architektury.