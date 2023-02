Most kolejowy ma być jak nowy

Usprawnić przewóz węgla koleją do elektrociepłowni mają zapewnić kolejne prace realizowane na odcinku Elbląg Zdrój–Tropy. - Wartość robót to prawie 12 mln zł – informuje PLK. Spółka przeprowadza remont mostu kolejowego nad rzeką Elbląg.

- To kolejny etap prac na odcinku między Elblągiem Zdrój a Tropami na linii Elbląg – Braniewo, które przełożą się na poprawę kolejowego dostępu do elektrociepłowni – podają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace mają być zrealizowane do końca 2023 r. Wiążą się m. in. z naprawą uszkodzonych elementów stalowych konstrukcji, przyczółków i filarów. Poprawiona zostanie izolacja, zabezpieczenie mostu przed korozją ma też zaowocować lepszym wyglądem obiektu. Inwestycja jest realizowana z własnych środków PLK.

Most kolejowy pod koniec grudnia 2022 Fot. Mikołaj Sobczak

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informują, że "na bieżąco prowadzą roboty, które przywracają dobre parametry linii kolejowych".

- Efektem prac utrzymaniowo-remontowych w Elblągu będą sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy pociągów. Remont torów pozwala na utrzymanie bardziej ekonomicznego przewozu ładunków – twierdzi prezes zarządu Ireneusz Merchel.

Prace realizuje firma PPMT z Gdańska, mają być prowadzone w sposób umożliwiający nieprzerwany dojazd składów do elektrociepłowni.