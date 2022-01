Na Panieńskiej ma powstać parking

Czy znajdzie się kupiec na działkę przy ul. Panieńskiej, na której ma powstać parking? Władze miasta po raz drugi ogłosiły przetarg w tej sprawie. Pierwsza licytacja nie doszła do skutku.

Działka o powierzchni ok. 1,2 tys. m kw. przylega do ul. Panieńskiej, znajduje się w sąsiedztwie zabudowy usługowej oraz wielorodzinnej mieszkaniowej, niedaleko campingu. Jest to obszar uzbrojony w media komunalne.

Władze miasta chcą ją sprzedać pod budowę parkingu samochodowego, cena wywoławcza to 312 tys. złotych netto (plus VAT). Zainteresowane firmy i osoby po wpłaceniu wadium mogą wziąć udział w przetargu, który odbędzie się 7 lutego w Ratuszu Staromiejskim. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do budowy parkingu w tym miejscu do końca 2024 roku.

To już drugi przetarg w tej sprawie. W poprzednim - w listopadzie ubiegłego roku - nie było zainteresowanych inwestorów.