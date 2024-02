Na Zatorzu powstaje nowe osiedle

Rozpoczęła się budowa pierwszego budynku na nowym osiedlu, które ma powstać na działce między ul. Malborską i Mielczarskiego. Pierwsi mieszkańcy będą się tu mogli wprowadzić jesienią przyszłego roku. Zobacz zdjęcia.

Działki o łącznej powierzchni około 1,5 hektara, elbląski samorząd sprzedał inwestorowi – gdańskiej firmie Inpro – w 2020 r. za 5,4 mln złotych. Ma tutaj w trzech etapach powstać osiedle składające się z trzech budynków, w sumie prawie 300 mieszkań. W pierwszym etapie, który właśnie się rozpoczął, powstanie jeden budynek (6- i 7-kondygnacyjny) z 68 mieszkaniami i garażowcem.

Jak informuje inwestor, obecnie teren inwestycji został ogrodzony, trwa zagospodarowywanie placu budowy (m.in. o zaplecze socjalne). Rozpoczęły się również prace ziemne. Pierwszy budynek ma być gotowy we wrześniu 2025 roku.

Na terenie całej inwestycji ma powstać do 300 miejsc parkingowych, w większości wewnątrz budynków, z których najwyższy ma mieć nawet 12 kondygnacji. Na osiedlu ma powstać też spora część spacerowo-rekreacyjna.

„Nowa przestrzeń spacerowa o ograniczonej dostępności kołowej (przejazd awaryjny) przeplatana będzie enklawami zieleni z wyposażeniem rekreacyjno-sportowym, małą architekturą, oświetleniem terenu i podświetleniem zieleni. Prowadzić będzie ona do otwartego placyku usługowego zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku osiedla, kształtowanego przez uzupełniającą funkcję usługową w parterach (trzy lokale usługowe)” – czytamy we wniosku dewelopera, który składał on do elbląskiego ratusza, gdy ubiegał się o decyzję środowiskową w sprawie inwestycji.

Dodajmy, że w sąsiedztwie – przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z Malborską - również trwa budowa, ale wielorodzinnego budynku o 11 kondygnacjach i 92 mieszkaniach. Inwestorem jest ostródzki Ekobud, który kupił od miasta tę działkę (0,4 ha) w 2021 roku za 1,2 mln zł. Inwestycja ma być gotowa do końca 2025 roku.