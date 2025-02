Nie dla Winnej, tak dla Robotniczej

Podczas ostatnich obrad Komisji gospodarki i klimatu radni opiniowali m.in. projekty uchwał, które mogłyby umożliwić realizowanie inwestycji mieszkaniowych w oparciu o funkcjonującą (choć już niedługo) ustawę lex deweloper. Chodzi o inwestycje przy ul. Winnej i Robotniczej.

Zacznijmy od ulicy Winnej i przypomnijmy, że pomysł wybudowania tam nowego bloku oprotestowali wcześniej mieszkańcy, o czym pisaliśmy m.in. tutaj.

- To jest drugie podejście inwestora do tej lokalizacji – podkreśliła Sylwia Drewek, kierownik referatu planowania przestrzennego. Inwestycja miałaby powstać dzięki tzw. "lex deweloper", ustawie, która umożliwia budowę z pominięciem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Blok przy Winnej, choć jest tam możliwość utworzenia zabudowy mieszkaniowej, miałby powstać m.in. wbrew wskaźnikowi dotyczącemu powierzchni zabudowy i niezgodnemu z planem kształtowi dachu. Sami mieszkańcy zgłosili urzędnikom 48 uwag w związku z planowaną budową.

- Większość to uwagi mieszkańców bloku sąsiedniego, którzy w tym obszarze mają wydzierżawione swoje działki, dzierżawę terenu, który zagospodarowali – podkreśliła Sylwia Drewek.

W tym rejonie wykonano m. in. nawierzchnię drogi, miejsce postojowe i obudowę śmietnikową.

- (Mieszkańcy – red.) obawiają się tej inwestycji, że ona w jakiś sposób będzie kolidowała – podkreślała kierownik referatu. Przypomniała, że negatywnie o inwestycji wypowiadał się też ruch obywatelski Nowy Elbląg, nad tematem pochylali się też urzędnicy. - Komisja urbanistyczna, która jest organem doradczym prezydenta, może nie tyle zakwestionowała obecność tam zabudowy mieszkaniowej, natomiast przede wszystkim zwróciła uwagę na gabaryty i skalę tej inwestycji. Inwestor chce zwiększyć powierzchnię zabudowy, a plan miejscowy przewiduje zdecydowanie mniejszy obiekt w tym miejscu – zaznaczyła. - Jest wniosek o odrzucenie tego wniosku o lokalizację – przyznała Sylwia Drewek. W toku dyskusji przypomniała też, że pierwotnie miała być też tam zabudowa usługowa, z czego inwestor się wycofał.

Jedna z wizualizacji inwestycji przy Robotniczej. Materiały inwestora, wizualizacja Atelier Hoffmann

- Wydaje mi się, że największym problemem w przypadku Winnej, w przypadku tej potencjalnej inwestycji, jest to, że jest tam po prostu mało miejsca – mówił m. in. przewodniczący komisji Tomasz Budziński (KO).

- Wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jest wsłuchać się w głos mieszkańców i działać w ich interesie. Dziękuję za stanowisko pani kierownik, która powiedziała oficjalnie, że miasto jest przeciwko tej inwestycji - mówił radny Rafał Traks (PiS). Zwrócił się też do obecnej na obradach wiceprezydent Katarzyny Wiśniewskiej, by rozważono wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za tym, żeby odmówić lokalizacji inwestycji przy Winnej. Również jednogłośnie opowiedziała się za tym, by powstała inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Robotniczej, o której pisaliśmy tutaj. Mowa o pięciokondygnacyjnym budynku, gdzie powstanie ok. 30 mieszkań, hala garażowa licząca do 20 miejsc, 22 miejsca postojowe naziemne i cztery miejsca dodatkowe dla osób z niepełnosprawnościami. Losy obu inwestycji przypieczętują wszyscy miejscy radni w głosowaniach, które będą miały miejsce podczas najbliższej sesji RM, 27 lutego.