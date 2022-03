Nie ma chętnych na grunt na medal

Władze Elbląga już po raz drugi próbowały sprzedać działkę przy ul. Żuławskiej, która otrzymała w ogólnopolskim konkursie tytuł „Gruntu na medal”. Na razie nie ma chętnych. Niezabudowany grunt ma 3,5 hektara powierzchni i kosztuje 5 mln złotych netto.

Ostatni przetarg w tej sprawie miał odbyć się 7 marca, ale nie doszedł do skutku, bo nikt z potencjalnych inwestorów nie wpłacił wadium. Niezabudowana działka o powierzchni prawie 3,5 hektara znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne, sąsiaduje z marketem Castoramy. Jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową i usługową.

Działka przy ul. Żuławskiej otrzymała pod koniec ubiegłego roku tytuł „Gruntu na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zajęła pierwsze miejsce pod względem inwestycyjnej atrakcyjności w województwie warmińsko-mazurskim. PAIH w nagrodę obiecała promocję tej nieruchomości na rynkach międzynarodowych i wśród krajowych inwestorów. Na razie chętnych do kupna brak.

Cena wywoławcza nieruchomości to 5 mln złotych netto (plus VAT). Urzędnicy określili w przetargu, że nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2025 roku i zakończenia do 31 grudnia 2028 roku.