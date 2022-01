„Nie zakazujcie ogrzewania drewnem”

- Nasze stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia się wszelkim zakazom i ograniczeniom ogrzewania drewnem, zwłaszcza w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do stosowania biomasy, spełniających wymogi ekoprojektu – napisali do naszej redakcji członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. To odpowiedź na plany władz województwa, które chcą wprowadzić w regionie uchwały antysmogowe.

O trwających właśnie konsultacjach społecznych w sprawie uchwał smogowych w województwie warmińsko-mazurskim pisaliśmy kilka dni temu. Po publikacji z naszą redakcją skontaktowało się Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”, które protestuje przeciwko wprowadzaniu w uchwałach smogowych ograniczeń w ogrzewaniu domów i mieszkań drewnem.

- Drewno to polskie, ekologiczne, odnawialne źródło energii i naturalny magazyn energii słonecznej. To biopaliwo stałe, niekopalne (w przeciwieństwie do węgla i gazu) - zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na poziom zalesienia w Polsce a wręcz przeciwnie: stymuluje rozwój gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych – pisze w swoim oświadczeniu stowarzyszenie „Kominki i Piece”, podpisanym przez prezesa Piotra Baturę. - W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla ile wchłonęło ono podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans emisji CO2. Jest to zgodne z polityką UE, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zdaniem członków stowarzyszenia „uchwały antysmogowe i Programy Ochrony Powietrza, jakkolwiek z założenia słuszne i potrzebne, jednak ze względu na silny wpływ lobbystów prowadzą do wypaczenia swojego głównego celu jakim jest poprawa jakości powietrza.

- Znane nam uchwały antysmogowe w większości przypadków obarczone są rażącymi błędami w kontekście ekologii, walki ze smogiem, promowania OZE oraz logiki i sensowności wprowadzanych regulacji – pisze Piotr Batura.

Wśród zastrzeżeń, jakie do uchwał antysmogowych mają członkowie stowarzyszenia, są m.in.: zestawianie drewna razem z węglem w grupie „paliw stałych” i zakazywanie ich używania jako źródła energii, wprowadzanie zakazu eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewany pomieszczeń w w dni smogowe mimo spełniania przez nich nowoczesnych norm czy uzależnienie możliwości instalowania lub użytkowania niskoemisyjnych ogrzewaczy pomieszczeń od braku dostępu do sieci gazowej czy ciepłowniczej. - Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu (z importu), który jest paliwem kopalnym kosztem drewna będącego

odnawialnym i ekologicznym źródłem energii. Skutkiem tych przepisów jest pozbawienie mieszkańców możliwości ogrzewania się produktami przetwarzania biomasy drzewnej i skazanie ich na monopol dostawcy wyjątkowo szkodliwych i pozbawionych przyszłości paliw kopalnych (gaz i węgiel), co jest również wątpliwe w świetle przepisów o ochronie konkurencji – uważają członkowie stowarzyszenia, którzy swoje uwagi wysłali również do Urzędu Marszałkowskiego, biorąc udział w konsultacjach społecznych w sprawie uchwał antysmogowych.

Pełna treść oświadczenia w tej sprawie