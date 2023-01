Nikt nie chce kupić tej nieruchomości

Został wyceniony na prawie 1,3 mln złotych, ma ponad 90 lat i nikt go nie chce. Mowa o budynku przy ul. Pułaskiego, który chcą sprzedać władze miasta. Na razie bezskutecznie.

W budynku przy ul. Pułaskiego 2 do 30 listopada 2021 roku swoją siedzibę miało jedno z elbląskich stowarzyszeń. Od tamtej pory stoi pusty i nie ma chętnych, by go kupić. Na licytację, którą władze Elbląga wyznaczyły na 9 stycznia nikt nie wpłacił wadium, więc przetarg nie doszedł do skutku.

Budynek przy ul. Pułaskiego 2 ma 387 m kw. powierzchni użytkowej, wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu, w tym wymiany okien i drzwi, naprawy dachu, elewacji, podłóg, usunięcia zawilgocenia w budynku czy wymiany instalacji elektrycznej. Cenę wywoławczą rzeczoznawcy ustalili na 1 mln 260 tys. zł, w tym wartość budynku to 885 tys. zł, a gruntu o powierzchni 1200 m kw. ponad 370 tys. zł.

Budynek, który powstał w 1932 roku, znajduje się na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na razie nie ma niego chętnych, ale zapewne wkrótce władze miasta powtórzą postępowanie przetargowe w tej sprawie.