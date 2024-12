Nową drogą nad zalew

Wiosną przyszłego roku ma się zakończyć budowa nowej drogi w Kadynach, która umożliwi dojazd w pobliże nadzalewowej plaży Srebrna Riwiera. – W planach mamy również doprojektowanie dalszego odcinka tej drogi, który prowadził będzie bezpośrednio do plaży – informuje Renata Mrugała, zastępca burmistrza Tolkmicka.

Do połowy marca 2025 roku wyłoniona w przetargu elbląska firma Partner s.c. ma czas na budowę nowej drogi gminnej w Kadynach. Łącznie będzie to niecały kilometr nowej drogi (wzdłuż działek 330, 323, 325) i, jak czytamy w dokumentach przetargowych, „umożliwi dojazd z drogi wojewódzkiej nr 503 do terenów nadzalewowych (rekreacyjnych)”.

Nowa droga nie doprowadzi jednak do samej plaży Srebra Riwiera w Kadynach, ale inwestor, czyli gmina Tolkmicko, ma plan, by w przyszłości tak było. – Budowany obecnie odcinek drogi zakończy się przy torowisku (kolei nadzalewowej - red.). W planach mamy również doprojektowanie dalszego odcinka tej drogi, który prowadził będzie bezpośrednio do plaży – informuje Renata Mrugała, zastępca burmistrza Tolkmicka.

Wzdłuż drogi wybudowany zostanie również chodnik, a projekt drogi przewiduje również budowę dwóch progów zwalniających. Inwestycja kosztowała będzie ok. 4 mln zł, z czego ponad 2 mln stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskały je jeszcze poprzednie władze gminy Tolkmicko.