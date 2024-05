Nowa Portowa

Elbląski samorząd ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Portowej. Termin składania ofert upływa 13 maja.

"Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Portowej w Elblągu na odcinku od Trasy Unii Europejskiej do nieruchomości gruntowej zlokalizowanej na działce nr 187/4" – czytamy w dokumentach postępowania.

Docelowo Portowa ma się doczekać przebudowy skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej, co ma umożliwić relacje prawoskrętne pomiędzy tymi ulicami, w tym dla pojazdów ciężkich. Ulica ma być dostosowana do obsługi obszarów portu morskiego w Elblągu, w szczególności dla pojazdów ciężkich, w tym m.in. ciągników siodłowych z naczepami oraz pojazdów rolniczych z przyczepami. Projekt ma uwzględniać też takie kwestie, jak przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, istniejącego uzbrojenia podziemnego etc. Planowana jest też przebudowa chodników i budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy, a także zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury. "Zamawiający informuje, że planowany do przebudowy odcinek ulicy Portowej stanowić będzie dojazd do terenów przemysłowych, przeładunkowych i usługowych portu morskiego" – czytamy jeszcze w dokumentacji.

Na opracowanie dokumentacji wyłoniona w przetargu firma ma mieć 10 miesięcy. Kryteria brane pod uwagę w tym postępowaniu to cena (60 proc.), doświadczenie projektanta branży drogowej (20 proc.), doświadczenie projektanta branży sanitarnej (20 proc.). Można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, termin składania ofert upływa 13 maja.

Przypomnimy, że stan ulicy Portowej - w kontekście stanu i statusu portu w Elblągu - przewijał się jako temat minionych kampanii wyborczych. Samorząd Elbląga toczył w sprawie portu wielomiesięczny spór z poprzednim rządem, którego reprezentanci postulowali utworzenie tu "IV portu RP o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa" - przy przejęciu przez państwo większości udziałów w spółce. Nowy rząd podpisał z kolei w marcu tego roku porozumienie w sprawie współpracy przy budowie ostatniego odcinka drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Urząd Morski w Gdyni pogłębi brakujący odcinek, zmodernizuje obrotnicę dla statków, a port i miasto udostępnią nabrzeża do gromadzenia urobku.